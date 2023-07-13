Прості поради, які допоможуть навчити папугу розмовляти

Папуги. Фото: Pexels

Власники папуг все частіше намагаються навчити їх розмовляти. Для цього потрібно знати декілька простих порад. Практично всі види цих птахів мають здатність вокалізації.

Новини.LIVE розповість, як навчити папугу розмовляти.

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Що потрібно пам'ятати

Молоді папуги вчаться швидше, тому розпочинайте заняття приблизно з трьох місяців;

різниці в здібностях між самками і самцями немає;

навчати повинна тільки одна людина, адже птахам складно перемикатися між різними голосами;

птахи нервують, коли їх тримають у кулаці;

не забувайте хвалити вихованця та пригощати ласощами.

Папуга. Фото: Pexels

Наберіться терпіння

Птахам може знадобитися дуже багато часу, щоб навчитися розмовляти. Не варто нервувати та критикувати птаху. До того ж навіть товариські породи жако і какаду можуть повністю ігнорувати лінгвістичні вправи.

Якщо у вас літній птах, то навряд чи він почне розмовляти. Пам'ятайте, що швидко досягти успіху неможливо.

Оберіть правильні слова

Експерти кажуть, що папуги краще запам'ятовують шиплячі та голосні звуки. Почніть навчати птаху із простого "Привіт". Також можна обирати для першого слова кличку папуги. Найімовірніше, птах уже розрізняє її на слух із потоку людської мови.

Важливо не навантажувати відразу папугу великою кількістю слів.

Тренуйтеся щодня

Навчати папугу розмовляти варто регулярно. Намагайтеся говорити з птахою щодня, однак до 15 хвилин. Від довгої практики улюбленець може занудьгувати. Не варто починати навчання, якщо ви бачите, що пернатий не налаштований.

Під час тренування чітко повторюйте слово 15-20 разів поспіль. До того ж можна поєднувати два слова в одному уроці, щоб у папуги був вибір, адже птахові може не сподобатися конкретний набір звуків.

Папуга. Фото: Pexels

Не забувайте про емоції

Папуги здатні до теплого емоційного зв'язку з господарем, тому потрібно повторювати слова в позитивному тоні. До того ж птах постійно буде дивитися на вас. Не варто забувати й про міміку, але тут важливо не перестаратися.

Від криків і нетерпіння улюбленець може зануритися в себе і не заговорити навіть після року тренувань.

Спостерігайте за папугою

Рідко трапляється так, що птах вимовляє слово під час тренування. Варто поспостерігати за папугою, адже він може почати говорити під час щоденної гри або прийому їжі. Вони можуть вимовляти слова у будь-який момент.

Папуга. Фото: Pexels

Не бійтеся переглянути плани

Експерти кажуть, що зазвичай перші зрушення з'являються через 2-3 місяці, а за пів року регулярних занять птах має показати хоч якийсь прогрес. Якщо цього не відбувається, то подумайте над тим, щоб відмовитися від навчання.

Нагадаємо, в інтернеті часто поширюється інформація, як правильно доглядати за кішками. Однак деякі поради можуть бути небезпечними для ваших домашніх улюбленців.