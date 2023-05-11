Как научиться экономить?

Куда деваются деньги? Фото: google.com

Как вы думаете, почему иногда люди принимают крайне невыгодные финансовые решения — за неимением образования и интеллекта? Психологи отмечают, что дело не всегда в этом, ведь осознавать ошибочность решения, находясь "вне ситуации", и сказать "нет", когда предложение потенциально может оказаться выгодным — это разные вещи. Сегодня расскажем о поведенческой экономике и о том, почему иногда мы вкладываем деньги неправильно. Недавно об этом написали "НашФормат ".

Что такое поведенческая экономика?

Экономисты заподозрили плохое еще в 17 веке — во времена Адама Смита. Первые серьезные исследования появились только во второй половине 20 века, когда психологи Даниэль Канеман и Амос Тверские проверили, как соотносятся модели рационального поведения и действия в условиях риска и неопределенности. Ученые обнаружили, что на поведение людей влияет большое количество факторов: эмоциональных, социальных, культурных и даже биологических.

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Человек, рискующий деньгами и не имеющий времени "на подумать", может совершить много ошибок. Какие же эвристики, то есть мыслительные приемы, к этому приводят?

1. Неприятие потерь. Канеман и Тверские провели эксперимент: предложили группе студентов шанс получить много денег в обмен на 10 долларов. Испытуемые согласились заплатить только тогда, когда исследователи увеличили сумму потенциального выигрыша вдвое. Оказалось, что поскольку потери мы воспринимаем острее, чем победы, то и соглашаемся рискнуть только тогда, когда можно выиграть вдвое больше. Именно из-за этой эвристики мы часто продолжаем держаться за ненавистную работу ради стабильной зарплаты или вкладываемся в финансовые пирамиды, организаторы которых обещают невероятную прибыль.

2. Ментальные подсчеты. Вещи, для получения которых нам пришлось постараться, мы оцениваем выше бесплатных. Это означает, что деньги, которые дались без труда, скорее всего исчезнут из нашего кошелька уже через несколько дней. По этой же причине люди на эмоционально положительные покупки больше и часто экономят на продуктах из супермаркета ради того, чтобы лишний раз сходить в ресторан.

3. Эвристика доступности.

Принимая решение мы часто пользуемся информацией "лежащей на расстоянии вытянутой руки", например — верим новостям о свежей акции или очередным постам из Twitter миллионера, который таким образом пытается изменить ситуацию на бирже в пользу своей компании.

4. Предсказуемость действий.

Каждый раз, когда происходит кризис, у банкоматов вырастают очереди длиной в жизнь… Когда людям трудно смириться с тем, что они не могут повлиять на ситуацию, они начинают действовать предсказуемо.

5. Неприятие неопределенности.

Люди чаще выбирают понятные предложения, которые принесут меньше выгоды, чем риск, обещающий большие деньги.

По мнению нобелевского лауреата Ричарда Талера, поведенческую экономику можно использовать для того, что называется архитектурой выбора: маркетинговой политики, которая позволяет предусматривать и контролировать решения. По теории Талера просто нужно дать человеку несколько выборов и представить ситуацию так, чтобы он точно избрал "нужный".

Если вы не хотите танцевать под "свирель" маркетологов, то заучите законы принятия экономических решений наизусть. Самодисциплина и критическое мышление — это два кита, которые помогут вам мыслить самостоятельно.

Кстати, недавно мы писали о том, как жадничать в магазине на меньшую сумму, чем обычно. Если же сейчас вы думаете обо всех неразумных расходах средств, которые вы допустили в последнее время, то вам сюда. А вот здесь можно почитать о рецептах чая, который поможет успокоиться. Не огорчайтесь, все мы иногда совершаем ошибки. Главное — не повторять их в будущем.