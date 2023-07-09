Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Лайфхаки arrow Пять способов, как вытащить занозу arrow

Пять способов, как вытащить занозу

9 июля 2023 07:42
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как вытащить занозу
Красная аптечка. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

В летний период многие люди любят отдыхать на природе. На отдыхе многие предпочитают ходить босиком, что повышает риск загнать занозу. Есть несколько способов, которые позволят извлечь занозу безболезненно. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

Читайте также:

Используйте пищевую соду 

Сода прекрасное средство, которое имеет антибактериальный эффект. Для того, чтобы достать занозу при помощи соды, необходимо сперва очистить кожу, промыв с мылом.

null
Ходить босиком. Фото: Freepik

Далее смешайте пол ложки соды, чтобы получилась консистенция пасты. Наложите на место с занозой, и проходите с такой повязкой всю ночь или сутки. 

null
Заноза в пальце. Фото: Freepik

Заноза начнет немного торчать и ее будет легко достать при помощи пинцета. 

Используйте клейкую ленту 

Этот метод подойдет в том случае, если кусочек занозы уже находится на поверхности. Необходимо приложить клейкую ленту на участок с занозой и через несколько минут снять. 

скотч
Клейкая лента. Фото: Freepik

Используйте кожицу банана или картофеля 

Кожуру банана или картофеля необходимо приложить на пораженный участок. Должно пройти хотя бы 30 минут, ферменты которые содержатся в банане и картофеле смягчат кожу. Это позволит безболезненно вытащить занозу. 

банан
Кожура банана. Фото: Freepik

Положите на участок с занозой кожуру банана белой стороной вниз и закрепите пластырем. Примерно через 30 минут ферменты из кожуры смягчат кожу, и заноза выйдет ближе к поверхности.

Используйте уксус 

Уксус: как и пищевая сода — универсальное средство. Пропитайте уксусом ватный диск и приложите к участку с занозой на 15-30 минут. Это поможет удалить занозу. Если же под рукой нет уксуса, воспользуйтесь перекисью водорода.

Ранее мы писали про пошаговую инструкцию, как правильно удалить клеща.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз