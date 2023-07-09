Как вытащить занозу

Красная аптечка. Фото: Freepik

В летний период многие люди любят отдыхать на природе. На отдыхе многие предпочитают ходить босиком, что повышает риск загнать занозу. Есть несколько способов, которые позволят извлечь занозу безболезненно.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Используйте пищевую соду

Сода прекрасное средство, которое имеет антибактериальный эффект. Для того, чтобы достать занозу при помощи соды, необходимо сперва очистить кожу, промыв с мылом.

Ходить босиком. Фото: Freepik

Далее смешайте пол ложки соды, чтобы получилась консистенция пасты. Наложите на место с занозой, и проходите с такой повязкой всю ночь или сутки.

Заноза в пальце. Фото: Freepik

Заноза начнет немного торчать и ее будет легко достать при помощи пинцета.

Используйте клейкую ленту

Этот метод подойдет в том случае, если кусочек занозы уже находится на поверхности. Необходимо приложить клейкую ленту на участок с занозой и через несколько минут снять.

Клейкая лента. Фото: Freepik

Используйте кожицу банана или картофеля

Кожуру банана или картофеля необходимо приложить на пораженный участок. Должно пройти хотя бы 30 минут, ферменты которые содержатся в банане и картофеле смягчат кожу. Это позволит безболезненно вытащить занозу.

Кожура банана. Фото: Freepik

Положите на участок с занозой кожуру банана белой стороной вниз и закрепите пластырем. Примерно через 30 минут ферменты из кожуры смягчат кожу, и заноза выйдет ближе к поверхности.

Используйте уксус

Уксус: как и пищевая сода — универсальное средство. Пропитайте уксусом ватный диск и приложите к участку с занозой на 15-30 минут. Это поможет удалить занозу. Если же под рукой нет уксуса, воспользуйтесь перекисью водорода.

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