Як витягнути скалку

П'ять способів, як витягти скалку
У літній період багато людей люблять відпочивати на природі. На відпочинку багато хто воліє ходити босоніж, що підвищує ризик загнати скалку. Є кілька способів, які дозволять витягти скалку безболісно.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Використовуйте харчову соду
Сода чудовий засіб, який має антибактеріальний ефект. Для того, щоб дістати скалку за допомогою соди, необхідно спершу очистити шкіру, промивши з милом.
Далі змішайте підлогу ложки соди, щоб вийшла консистенція пасти. Накладіть на місце із скалкою, і проходьте з такою пов'язкою всю ніч чи добу.
Скалка почне трохи стирчати і її буде легко дістати за допомогою пінцету.
Використовуйте клейку стрічку
Цей метод підійде в тому випадку, якщо шматочок скалки вже знаходиться на поверхні. Необхідно прикласти клейку стрічку на ділянку з скалкою і за кілька хвилин зняти.
Використовуйте шкірку банана або картоплі
Шкірку банана чи картоплі необхідно прикласти на уражену ділянку. Повинно пройти хоча б 30 хвилин, ферменти які містяться в банані та картоплі пом'якшують шкіру. Це дозволить безболісно витягнути скалку.
Покладіть на ділянку із скалкою шкірку банана білою стороною вниз і закріпіть пластиром. Приблизно через 30 хвилин ферменти зі шкірки пом'якшують шкіру, і скалка вийде ближче до поверхні.
Використовуйте оцет
Оцет: як і харчова сода – універсальний засіб. Просочіть оцтом ватяний диск і прикладіть до ділянки із скалкою на 15-30 хвилин. Це допоможе видалити скалку. Якщо під рукою немає оцту, скористайтеся перекисом водню.
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