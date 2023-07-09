Як витягнути скалку

Червона аптечка. Фото: Freepik

У літній період багато людей люблять відпочивати на природі. На відпочинку багато хто воліє ходити босоніж, що підвищує ризик загнати скалку. Є кілька способів, які дозволять витягти скалку безболісно.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Використовуйте харчову соду

Сода чудовий засіб, який має антибактеріальний ефект. Для того, щоб дістати скалку за допомогою соди, необхідно спершу очистити шкіру, промивши з милом.

Ходити босоніж. Фото: Freepik

Далі змішайте підлогу ложки соди, щоб вийшла консистенція пасти. Накладіть на місце із скалкою, і проходьте з такою пов'язкою всю ніч чи добу.

Скалка в пальці. Фото: Freepik

Скалка почне трохи стирчати і її буде легко дістати за допомогою пінцету.

Використовуйте клейку стрічку

Цей метод підійде в тому випадку, якщо шматочок скалки вже знаходиться на поверхні. Необхідно прикласти клейку стрічку на ділянку з скалкою і за кілька хвилин зняти.

Клейка стрічка. Фото: Freepik

Використовуйте шкірку банана або картоплі

Шкірку банана чи картоплі необхідно прикласти на уражену ділянку. Повинно пройти хоча б 30 хвилин, ферменти які містяться в банані та картоплі пом'якшують шкіру. Це дозволить безболісно витягнути скалку.

Шкірка банана. Фото: Freepik

Покладіть на ділянку із скалкою шкірку банана білою стороною вниз і закріпіть пластиром. Приблизно через 30 хвилин ферменти зі шкірки пом'якшують шкіру, і скалка вийде ближче до поверхні.

Використовуйте оцет

Оцет: як і харчова сода – універсальний засіб. Просочіть оцтом ватяний диск і прикладіть до ділянки із скалкою на 15-30 хвилин. Це допоможе видалити скалку. Якщо під рукою немає оцту, скористайтеся перекисом водню.

Раніше ми писали про покрокову інструкцію, як правильно видалити кліща.