Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфхаки arrow П'ять способів, як витягти скалку arrow

П'ять способів, як витягти скалку

9 липня 2023 07:42
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як витягнути скалку
Червона аптечка. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

У літній період багато людей люблять відпочивати на природі. На відпочинку багато хто воліє ходити босоніж, що підвищує ризик загнати скалку. Є кілька способів, які дозволять витягти скалку безболісно.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

Використовуйте харчову соду

Сода чудовий засіб, який має антибактеріальний ефект. Для того, щоб дістати скалку за допомогою соди, необхідно спершу очистити шкіру, промивши з милом.

null
Ходити босоніж. Фото: Freepik

Далі змішайте підлогу ложки соди, щоб вийшла консистенція пасти. Накладіть на місце із скалкою, і проходьте з такою пов'язкою всю ніч чи добу.

null
Скалка в пальці. Фото: Freepik

Скалка почне трохи стирчати і її буде легко дістати за допомогою пінцету.

Використовуйте клейку стрічку

Цей метод підійде в тому випадку, якщо шматочок скалки вже знаходиться на поверхні. Необхідно прикласти клейку стрічку на ділянку з скалкою і за кілька хвилин зняти.

скотч
Клейка стрічка. Фото: Freepik

Використовуйте шкірку банана або картоплі

Шкірку банана чи картоплі необхідно прикласти на уражену ділянку. Повинно пройти хоча б 30 хвилин, ферменти які містяться в банані та картоплі пом'якшують шкіру. Це дозволить безболісно витягнути скалку.

банан
Шкірка банана. Фото: Freepik

Покладіть на ділянку із скалкою шкірку банана білою стороною вниз і закріпіть пластиром. Приблизно через 30 хвилин ферменти зі шкірки пом'якшують шкіру, і скалка вийде ближче до поверхні.

Використовуйте оцет

Оцет: як і харчова сода – універсальний засіб. Просочіть оцтом ватяний диск і прикладіть до ділянки із скалкою на 15-30 хвилин. Це допоможе видалити скалку. Якщо під рукою немає оцту, скористайтеся перекисом водню.

Раніше ми писали про покрокову інструкцію, як правильно видалити кліща.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз