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Зачем хранить авокадо в морозилке

14 июля 2023 13:44
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Алиса Полякова
редактор
Можно ли замораживать авокадо в морозилке
Разрезанный авокадо. Фото: Pexels
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Зачастую авокадо продаются в магазинах зелеными или уже очень мягкими. Бывает так, что зеленый авокадо созревает дома очень быстро, а затем пропадает. Поскольку этот фрукт является довольно таки дорогостоящим, выкидывать такой продукт очень жалко. 

Новини.LIVE. расскажет, как сохранить созревший авокадо как можно дольше.

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Можно ли замораживать авокадо в морозилке

Авокадо можно замораживать в морозильной камере холодильника. Но следует помнить, что предварительно следует положить его в герметичный пакет или контейнер, поскольку авокадо способен впитать в себя запах других продуктов, даже в морозильной камере. 

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Сэндвич с авокадо. Фото: Pexels

Как дольше сохранить авокадо свежим

В морозильной камере, при температуре от -15, авокадо может храниться пол года.

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Авокадо на столе. Фото: Pexels

Но важно помнить, что повторно замораживать авокадо не получится, фрукт просто испортится. 

Что будет с авокадо после разморозки

Вы можете заморозить авокадо даже тогда, когда он не успел дозреть. После разморозки авокадо будет мягкой консистенции, как спелый фрукт. Размораживать авокадо следует в холодильной камере или просто при комнатной температуре без воды. 

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Приготовление гуакамоле. Фото: Pexels

Такой авокадо очень удобно использовать для гуакамоле, причем авокадо лучше сначала заморозить для приготовления этого блюда. Таким образом вы избавитесь от ворсинок, которые находятся внутри фрукта. 

Мороженое из авокадо 

Также вы можете до конца не размораживать авокадо, просто достаньте фрукт и разрежьте его на две половинки, попробуйте его набрать ложкой, как мороженное, и заметите, что у вас получилось полезное мороженое. 

Ранее мы писали, что диетолог рассказала, кому нельзя есть авокадо

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