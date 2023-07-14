Навіщо зберігати авокадо у морозилці
Найчастіше авокадо продаються в магазинах зеленими або дуже м'якими. Буває так, що зелений авокадо дозріває вдома дуже швидко, а потім псується. Оскільки цей фрукт є досить дорогим, викидати такий продукт дуже шкода.
Новини.LIVE. розповість, як зберегти дозрілий авокадо якомога довше.
Чи можна заморожувати авокадо у морозилці
Авокадо можна заморожувати у морозильній камері холодильника. Але слід пам'ятати, що попередньо слід покласти його в герметичний пакет або контейнер, оскільки авокадо здатний увібрати в себе запах інших продуктів, навіть у морозильній камері.
Як довше зберегти авокадо свіжим
У морозильній камері при температурі від -15 авокадо може зберігатися пів року.
Але важливо пам'ятати, що повторно заморожувати авокадо не вийде, фрукт просто зіпсується.
Що буде з авокадо після розморожування
Ви можете заморозити авокадо навіть тоді, коли він не встиг дозріти. Після розморожування авокадо буде м'якою консистенцією, як стиглий фрукт. Розморожувати авокадо слід у холодильній камері або просто за кімнатної температури без води.
Такий авокадо дуже зручно використовувати для гуакамоле, причому авокадо краще спочатку заморозити для приготування цієї страви. Таким чином ви позбавитеся ворсинок, які знаходяться всередині фрукта.
Морозиво з авокадо
Також ви можете до кінця не розморожувати авокадо, просто дістаньте фрукт і розріжте його на дві половинки, спробуйте набрати ложкою, як морозиво, і помітите, що у вас вийшло корисне морозиво.
Раніше ми писали, що дієтолог розповіла, кому не можна їсти авокадо.