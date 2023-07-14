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Навіщо зберігати авокадо у морозилці

14 липня 2023 13:44
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Аліса Полякова
редактор
Чи можна заморожувати авокадо у морозилці
Розрізаний авокадо. Фото: Pexels
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Найчастіше авокадо продаються в магазинах зеленими або дуже м'якими. Буває так, що зелений авокадо дозріває вдома дуже швидко, а потім псується. Оскільки цей фрукт є досить дорогим, викидати такий продукт дуже шкода.

Новини.LIVE. розповість, як зберегти дозрілий авокадо якомога довше.

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Чи можна заморожувати авокадо у морозилці

Авокадо можна заморожувати у морозильній камері холодильника. Але слід пам'ятати, що попередньо слід покласти його в герметичний пакет або контейнер, оскільки авокадо здатний увібрати в себе запах інших продуктів, навіть у морозильній камері.

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Бутерброд з авокадо. Фото: Pexels

Як довше зберегти авокадо свіжим

У морозильній камері при температурі від -15 авокадо може зберігатися пів року.

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Авокадо на столі. Фото: Pexels

Але важливо пам'ятати, що повторно заморожувати авокадо не вийде, фрукт просто зіпсується.

Що буде з авокадо після розморожування

Ви можете заморозити авокадо навіть тоді, коли він не встиг дозріти. Після розморожування авокадо буде м'якою консистенцією, як стиглий фрукт. Розморожувати авокадо слід у холодильній камері або просто за кімнатної температури без води.

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Приготування гуакамоле. Фото: Pexels

Такий авокадо дуже зручно використовувати для гуакамоле, причому авокадо краще спочатку заморозити для приготування цієї страви. Таким чином ви позбавитеся ворсинок, які знаходяться всередині фрукта.

Морозиво з авокадо

Також ви можете до кінця не розморожувати авокадо, просто дістаньте фрукт і розріжте його на дві половинки, спробуйте набрати ложкою, як морозиво, і помітите, що у вас вийшло корисне морозиво.

Раніше ми писали, що дієтолог розповіла, кому не можна їсти авокадо.

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