Порода собак Мини-пудель — преимущества, недостатки, характер и уход за шерстью

Три маленькие собаки породы Пудель. Фото: Pinterest

Люди, желающие завести дома мини-пуделя, должны знать его индивидуальные особенности. В частности, прежде, чем покупать эту породу собак, следует понимать ее характер и уход за шерстью, а также знать о преимуществах и недостатках мини-пуделя.

Новини.LIVE подробно рассказывает о преимуществах и недостатках, характере и уходе за шерстью мини-пуделя.

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Что стоит знать о мини-пуделях

Мини-пудель — это довольно благородный пес, имеющий длинную шею и изящную мордочку. Шерсть этой породы собаки является вьющейся и обильной, поэтому очень часто можно встретить мини-пуделя с какой-то прической, что имеет довольно милый вид.

Собака породы Мини-пудель. Фото: Pinterest

Какие преимущества и недостатки мини-пуделя

Преимущества мини-пуделя

Следует знать, что эту породу собак можно заводить по таким причинам, как:

Подходит для людей без опыта

Любит гулять полчаса в день

Маленькая по размеру

Имеет минимальное слюнотечение

Подходит для аллергиков

Хорошая сторожевая

Недостатки мини-пуделя

Прежде, чем покупать себе эту породу собак, следует знать о таких ее важных недостатках:

Необходимость базовой подготовки

Ежедневное расчесывание

Много шума

Собака Мини-пудель на прогулке. Фото: Pexels

Какой характер у мини-пуделя

Эта порода собак достаточно оживленная, ласковая и общительная, она любит насыщенную жизнь и участвовать в семейных мероприятиях. Благодаря своему небольшому размеру эта собака умеет жить в маленьких помещениях, но в том случае, если она будет иметь достаточное количество физических упражнений.

Кроме того, мини-пудели умеют быть хорошими сторожевыми собаками и сообщать о приходе чужих людей. Впрочем, эта порода собак не бывает агрессивна.

Как ухаживать за шерстью мини-пуделя

Маленькие по размеру собаки не линяют и довольно часто могут уживаться с людьми, имеющими аллергию. Но обычно мини-пудель требует постоянного расчесывания щеткой и расческой. Каждые шесть недель эту собаку нужно водить на стрижку.

Собака породы Пудель на стрижке. Фото: Freepik

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