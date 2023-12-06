Порода собак Мини-пудель — преимущества, недостатки, характер и уход за шерстью

Мини-пудель — кому можно его заводить, а кому лучше это не делать
Люди, желающие завести дома мини-пуделя, должны знать его индивидуальные особенности. В частности, прежде, чем покупать эту породу собак, следует понимать ее характер и уход за шерстью, а также знать о преимуществах и недостатках мини-пуделя.
Новини.LIVE подробно рассказывает о преимуществах и недостатках, характере и уходе за шерстью мини-пуделя.
Что стоит знать о мини-пуделях
Мини-пудель — это довольно благородный пес, имеющий длинную шею и изящную мордочку. Шерсть этой породы собаки является вьющейся и обильной, поэтому очень часто можно встретить мини-пуделя с какой-то прической, что имеет довольно милый вид.
Какие преимущества и недостатки мини-пуделя
Преимущества мини-пуделя
Следует знать, что эту породу собак можно заводить по таким причинам, как:
- Подходит для людей без опыта
- Любит гулять полчаса в день
- Маленькая по размеру
- Имеет минимальное слюнотечение
- Подходит для аллергиков
- Хорошая сторожевая
Недостатки мини-пуделя
Прежде, чем покупать себе эту породу собак, следует знать о таких ее важных недостатках:
- Необходимость базовой подготовки
- Ежедневное расчесывание
- Много шума
Какой характер у мини-пуделя
Эта порода собак достаточно оживленная, ласковая и общительная, она любит насыщенную жизнь и участвовать в семейных мероприятиях. Благодаря своему небольшому размеру эта собака умеет жить в маленьких помещениях, но в том случае, если она будет иметь достаточное количество физических упражнений.
Кроме того, мини-пудели умеют быть хорошими сторожевыми собаками и сообщать о приходе чужих людей. Впрочем, эта порода собак не бывает агрессивна.
Как ухаживать за шерстью мини-пуделя
Маленькие по размеру собаки не линяют и довольно часто могут уживаться с людьми, имеющими аллергию. Но обычно мини-пудель требует постоянного расчесывания щеткой и расческой. Каждые шесть недель эту собаку нужно водить на стрижку.
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