Порода собак Міні-пудель — переваги, недоліки, характер і догляд за шерстю

Міні-пудель — кому можна його заводити, а кому краще це не робити
Люди, які хочуть завести вдома міні-пуделя, повинні знати його індивідуальні особливості. Зокрема, перш, ніж купляти цю породу собак, варто розуміти її характер і догляд за шерстю, а також знати про переваги і недоліки міні-пуделя.
Новини.LIVE детально розповідає про переваги і недоліки, характер і догляд за шерстю міні-пуделя.
Що варто знати про міні-пуделя
Міні-пудель — це досить благородний пес, який має довгу шию і витончену мордочку. Шерсть цієї породи собаки є кучерявим і рясним, тому дуже часто можна зустріти міні-пуделя з якоюсь зачіскою, що має досить милий вигляд.
Які переваги і недоліки міні-пуделя
Переваги міні-пуделя
Варто знати, що цю породу собак можна заводити з таких причин, як:
- Підходить для людей без досвіду
- Любить гуляти півгодини на день
- Маленька за розміром
- Має мінімальну слинотечу
- Підходить для алергіків
- Гарна сторожова
Недоліки міні-пуделя
Перш, ніж купляти собі цю породу собак, варто знати про такі її важливі недоліки:
- Необхідність базової підготовки
- Щоденне розчісування
- Багато галасу
Який характер у міні-пуделя
Ця порода собак є досить жвавою, ласкавою і товариською, вона любить насичене життя і брати участь у сімейних заходах. Завдяки своєму невеликому розміру цей собака вміє жити у маленьких приміщеннях, але у тому випадку, якщо він матиме достатню кількість фізичних вправ.
Крім того, міні-пуделі вміють бути гарними сторожовими собаками і повідомляти про прихід чужих людей. Втім, ця порода собак не буває агресивною.
Як доглядати за шерстю міні-пуделя
Маленькі за розміром собаки не линяють і досить часто можуть уживатися з людьми, які мають алергію. Але зазвичай міні-пудель потребує постійного розчісування щіткою і гребінцем. Кожні шість тижнів цього собаку потрібно водити на стрижку.
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