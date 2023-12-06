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Міні-пудель — кому можна його заводити, а кому краще це не робити

6 грудня 2023 21:33
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Порода собак Міні-пудель — переваги, недоліки, характер і догляд за шерстю
Три маленьких собаки породи Пудель. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Люди, які хочуть завести вдома міні-пуделя, повинні знати його індивідуальні особливості. Зокрема, перш, ніж купляти цю породу собак, варто розуміти її характер і догляд за шерстю, а також знати про переваги і недоліки міні-пуделя.

Новини.LIVE детально розповідає про переваги і недоліки, характер і догляд за шерстю міні-пуделя.

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Що варто знати про міні-пуделя

Міні-пудель — це досить благородний пес, який має довгу шию і витончену мордочку. Шерсть цієї породи собаки є кучерявим і рясним, тому дуже часто можна зустріти міні-пуделя з якоюсь зачіскою, що має досить милий вигляд.

Собака породы Мини-пудель
Собака породи Міні-пудель. Фото: Pinterest

Які переваги і недоліки міні-пуделя

Переваги міні-пуделя

Варто знати, що цю породу собак можна заводити з таких причин, як:

  • Підходить для людей без досвіду
  • Любить гуляти півгодини на день
  • Маленька за розміром
  • Має мінімальну слинотечу
  • Підходить для алергіків
  • Гарна сторожова

Недоліки міні-пуделя

Перш, ніж купляти собі цю породу собак, варто знати про такі її важливі недоліки:

  • Необхідність базової підготовки
  • Щоденне розчісування
  • Багато галасу
Собака Мини-пудель на прогулке
Собака Міні-пудель на прогулянці. Фото: Pexels

Який характер у міні-пуделя

Ця порода собак є досить жвавою, ласкавою і товариською, вона любить насичене життя і брати участь у сімейних заходах. Завдяки своєму невеликому розміру цей собака вміє жити у маленьких приміщеннях, але у тому випадку, якщо він матиме достатню кількість фізичних вправ.

Крім того, міні-пуделі вміють бути гарними сторожовими собаками і повідомляти про прихід чужих людей. Втім, ця порода собак не буває агресивною.

Як доглядати за шерстю міні-пуделя

Маленькі за розміром собаки не линяють і досить часто можуть уживатися з людьми, які мають алергію. Але зазвичай міні-пудель потребує постійного розчісування щіткою і гребінцем. Кожні шість тижнів цього собаку потрібно водити на стрижку.

Собака породы Пудель на стрижке
Собака породи Пудель на стрижці. Фото: Freepik

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