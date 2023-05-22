Что делать, если заграничный вы потеряли загранпаспорт

Если вы потеряете загранпаспорт во время путешествия, придется сделать новый. Фото: commons.wikimedia

Потеря паспорта за границей — это неприятность, которая может случиться с любым путешественником. Ежегодно в украинские консульства обращается 20 тысяч граждан, потерявших паспорт и желающих получить "удостоверение личности на возвращение в Украину". Украинцы, попавшие в столь сложную ситуацию, должны действовать по определенному алгоритму. Далее напишем о том, что делать, если вы потеряли паспорт за границей.

Недавно о том, что делать после потери паспорта, написали Zakordon.

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Обратитесь в полицию

Если вы не можете найти паспорт, то, прежде всего, следует как можно быстрее обратиться в ближайшее отделение милиции и сообщить о потере или краже документа. При составлении заявления желательно предоставить подробный список всех виз и штампов, которые были в паспорте во время пребывания в стране. Сотрудники полиции должны выдать копию протокола или справку о временном отсутствии загранпаспорта.

Со справкой, полученной в полиции, следует обратиться в ближайше украинское посольство. Чтобы получить временное удостоверение личности для возвращения в Украину, придется заполнить специальное заявление-анкету. После проверки вашего лица и гражданства на основании предоставленных документов и информации работники консульства выдадут временное удостоверение личности. Важно отметить, что "Удостоверение личности для возвращения в Украину" позволяет вернуться в Украину, но не может стать основанием для покупки авиабилетов или поездки в другую страну.

Документы, которые необходимо предоставить посольству

Перед тем как идти в посольство, следует собрать следующие документы:

• документ (справка, протокол), выданный компетентным иностранным органом (например, полицией) о потере или краже паспорта;

• цветная фотография размером 10х5 сантиметров для сканирования;

• квитанция об уплате консульского сбора или документ об освобождении от уплаты (получить можно непосредственно в учреждении).

Как правило, временное удостоверение личности выдается в течение одного рабочего дня, но в некоторых случаях этот процесс может затянуться до пяти дней. По возвращении домой важно обратиться в миграционную службу, сообщить о потере паспорта и начать процесс получения нового. Для этого придется предъявить внутренний паспорт гражданина Украины и предоставить квитанцию об оплате услуги. Срочный паспорт можно получить в течение 7 суток, а не срочный в течение 20.

МИД советует

Чтобы не потерять паспорт, следует придерживаться следующих правил.

1. Сохраните полезные контакты посольства или консульства Украины в стране, которую вы посещаете. Эти контакты можно найти на официальном сайте МИД Украины.

2. Сделайте фотокопии важных документов и храните их отдельно от оригиналов.

3. Сохраняйте паспорта, как зарубежные, так и внутренние, отдельно друг от друга.

4. Никогда не оставляйте вещи и документы без присмотра, не оставляйте их в залог и не передавайте третьим лицам.

5. Обращаем внимание, что с 15 мая, кроме одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта, родители или законные представители могут также подать документы на оформление паспорта для детей младше 14 лет.

Напомним, недавно мы рассказали о том, что в Киеве задержали воров, совершавших поддельные украинские паспорта. Также мы сообщали о том, где в Украине чаще всего нарушают языковой закон.