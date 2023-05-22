Що робити, якщо закордонний ви втратили закордонний паспорт

Якщо ви загубите закордонний паспорт під час подорожі, доведеться зробити новий. Фото: commons.wikimedia

Втрата паспорта за кордоном — це прикрість, що може трапитися з будь-яким мандрівником. Щороку до українських консульств звертається 20 тисяч громадян, що загубили паспорт і хочуть отримати "посвідчення особи на повернення в Україну", за яким можна повернутися додому без паспорта. Українці, що потрапили у таку складну ситуацію, мають діяти за визначеним алгоритмом. Далі напишемо про те, що робити, якщо ви втратили паспорт за кордоном.

Недавно про те, що робити після втрати паспорта, написали Zakordon.

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Зверніться у поліцію

Якщо ви не можете знайти паспорт, то, перш за все, слід якнайшвидше звернутися до найближчого відділення міліції й повідомити про втрату або крадіжку документа. При складанні заяви бажано надати детальний перелік усіх віз і штампів, які були в паспорті під час перебування у країні. Працівники поліції мають видати копію протоколу або довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта.

З довідкою, отриманою в поліції, слід звернутися до найближчого українського посольства. Щоб отримати тимчасове посвідчення особи для повернення в Україну доведеться заповнити спеціальну заяву-анкету. Після перевірки вашої особи та громадянства на підставі наданих документів та інформації працівники консульства видадуть тимчасове посвідчення особи. Важливо зазначити, що "Посвідчення особи для повернення в Україну" дозволяє повернутися в Україну, але не дозволяє здійснювати міжнародні поїздки чи купувати авіаквитки в інші країни.

Документи, які потрібно надати посольству

Перед тим, як йти в посольство, слід зібрати такі документи:

• документ (довідка, протокол), виданий компетентним іноземним органом (наприклад, поліцією) про втрату або крадіжку паспорта;

• кольорова фотографія розміром 10х5 сантиметрів для сканування;

• квитанція про сплату консульського збору або документ про звільнення від сплати (отримати можна безпосередньо в установі).

Як правило, тимчасове посвідчення особи видається протягом одного робочого дня, але в деяких випадках процес може затягнутися до п’яти днів. Після повернення додому важливо звернутися до міграційної служби аби повідомити про втрату паспорта й розпочати процес отримання нового. Для цього вам доведеться пред’явити внутрішній паспорт громадянина України та надати квитанцію про оплату послуги. Терміновий паспорт можна отримати протягом 7 діб, а не терміновий — протягом 20.

МЗС радить

Щоб не втратити паспорта, слід дотримуватися наступних правил.

1. Зберігайте корисні контакти посольства або консульства України в країні, яку ви відвідуєте. Ці контакти можна знайти на офіційному сайті МЗС України.

2. Зробіть фотокопії важливих документів і зберігайте їх окремо від оригіналів.

3. Зберігайте паспорти, як закордонні, так і внутрішні, окремо один від одного.

4. Ніколи не залишайте речі та документи без нагляду, не залишайте їх у заставу та не передайте третім особам.

5. Звертаємо увагу що з 15 травня, окрім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта, батьки або законні представники можуть також подати документи на оформлення паспорта для дітей віком до 14 років.

Нагадаємо, нещодавно ми розказали про те, що в Києві затримали злодіїв, які робили підробні українські паспорти. Також ми повідомляли про те, де в Україні найчастіше порушують мовний закон.