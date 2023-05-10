Как увеличить урожай помидоров: полезные лайфхаки

Сажайте помидоры правильно. Фото: Pexels

Если вы собрались сажать помидоры и уже думаете о том, как будете спасать требовательную культуру от фитофторы и других бед, то эта статья точно вам пригодится. Сегодня расскажем как увеличить урожай помидоров и не допустить развития болезней, которые часто "нападают" на эти растения.

Об этом пишет "Farmprogress".

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Выбирайте рассаду с умом: для высадки оставьте только саженцы с ярко-зелеными листьями. Все саженцы, листья которых желтеют или покрываются пятнами, следует выбросить. Также следите за тем, чтобы рассада не была слишком высокой и длинной, ведь это свидетельствует о том, что она не получила достаточного солнечного света и не выдержит веса плодов. Если же все ваши саженцы слишком тонкие, при посадке их следует привязать к колышкам.

Тепличные условия

Помидоры хорошо растут в тепле и влаге, но не любят слишком яркого солнца, поэтому теплицу следует затенить прозрачной тканью. Также важно обеспечить достаточную вентиляцию, чтобы предотвратить накопление влаги, избыток которой может привести к грибковым заболеваниям.

Правильно подготовьте почву

Томатам требуется хорошо дренированная почва с уровнем рН от 6,0 до 6,8. Кроме того, избегайте сажать помидоры в почву, где вы выращивали другие растения семейства пасленовых, например — перец или баклажаны, поскольку они могут являться носителями заболеваний, передаваемых через почву.

Прочная рассада. Фото: Pexels

Сажайте помидоры правильно

Перенаселенность на грядке приведет к распространению болезней и снизит поток воздуха, что может препятствовать росту растений. Разместите растения на расстоянии от 30-сантиметров друг от друга и посадите их глубоко, закапывая стебель до первых листочков. Это стимулирует рост корней и помогает помидорам создать крепкую корневую систему.

Окажите сопротивления

Помидоры могут вырасти очень высокими и тяжелыми, поэтому очень важно обеспечить их высокой опорой. Вы можете использовать решетки или небольшие колышки так, чтобы растения удержались в вертикальном положении и не согнулись в будущем.

Поливайте и удобряйте правильно

Помидоры нуждаются в постоянном поливе, особенно — в жаркую и сухую погоду. Поливайте их глубоко и равномерно и избегайте попадания воды на листья, чтобы снизить риск грибковых заболеваний. Удобрять нужно в меру: большое количество удобрений может привести к чрезмерному росту листьев и уменьшению количества плодов.

Выращивание томатов требует тщательной планировки и внимания к деталям. Выбрав здоровую рассаду и создав идеальные условия для выращивания, можно значительно увеличить урожайность помидоров в разы! Кстати, недавно мы писали о том, где лучше посадить малину. Об этом можно почитать здесь.