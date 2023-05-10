Як збільшити урожай помідорів: корисні лайфхаки

Садіть помідори правильно. Фото: Pexels

Якщо ви зібралися садити помідори і вже думаєте про те, як рятувати вимогливу культуру від фітофтори й інших бід, то ця стаття точно стане вам у пригоді. Сьогодні розповімо як збільшити урожай помідорів і не допустити розвитку хвороб, що часто "нападають" на ці рослини.

Про це пише "Farmprogress".

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Вибирайте розсаду з розумом: для висадки лишіть лише саджанці з яскраво-зеленим листям. Всі саджанці, у яких листя жовтіє чи покривається плямами слід викинути. Також стежте за тим, щоб розсада не була занадто високою і довгоногою, адже це свідчить про те, що вона не отримала достатньо сонячного світла, тому не витримає ваги плодів. Якщо ж всі ваші саджанці – надто тонкі, при посадці їх слід буде прив’язати до кілочків.

Тепличні умови

Помідори добре ростуть у теплі й волозі, але не люблять надто яскравого сонця, тому теплицю слід затінити прозорою тканиною. Також важливо забезпечити достатню вентиляцію, щоб запобігти накопиченню вологи, надмір якої може призвести до грибкових захворювань.

Правильно підготуйте ґрунт

Томатам потрібен добре дренований ґрунт з рівнем рН від 6,0 до 6,8. Крім того, уникайте садити помідори в ґрунт, де ви вирощували інші рослини сімейства пасльонових, наприклад перець або баклажани, оскільки вони можуть бути носіями захворювань, що передаються через ґрунт.

Міцна розсада. Фото: Pexels

Садіть помідори правильно

Перенаселеність на грядці призведе до поширення хвороб і зменшить потік повітря, що може перешкоджати росту рослин. Розмістіть рослини на відстані від 30-сантиметрів одна від одної та посадіть їх глибоко, закопуючи стебло до перших листочків. Це стимулює ріст коренів і допомагає рослинам створити міцну кореневу систему.

Зробіть опору

Помідори можуть вирости досить високими та важкими, тому дуже важливо забезпечити їх опорою. Ви можете використовувати решітки чи невеличкі кілочки так, щоб рослини утрималися у вертикальному положенні та не зігнулися в майбутньому.

Поливайте й удобрюйте правильно

Помідори потребують постійного поливу, особливо – в спекотну та суху погоду. Поливайте їх глибоко і рівномірно та уникайте потрапляння води на листя, щоб знизити ризик грибкових захворювань. Удобрювати ж потрібно в міру: завелика кількість добрив може призвести до надмірного росту листя та зменшення кількості плодів.

Вирощування томатів вимагає ретельного планування та уваги до деталей. Вибравши здорову розсаду й створивши ідеальні умови для вирощування можна значно збільшити врожайність помідорів в рази! До речі, нещодавно ми писали про те, де краще посадити малину. Про це можна почитати тут.