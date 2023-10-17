Комаровский дал пять простых советов, которые помогут спасти человека от суицида

Доктор Евгений Комаровский. Фото: РБК-Украина

Доктор Евгений Комаровский назвал пять шагов помощи человеку, который намерен прибегнуть к суициду. По его словам, нужно разговаривать и все время быть рядом.

Об этом Евгений Комаровский рассказал в TikTok.

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Комаровский отметил, что есть пять простых советов, которые могут остановить потенциального самоубийцу:

Спросить, зачем он собрался это делать.

Быть рядом.

Ограничить доступ человека ко всему, с помощью чего можно совершить самоубийство — яды, ножи, оружие, перекрыть выход на балкон.

Найти телефон горячей линии и сообщить о проблеме.

Остаться на связи, даже если человеку стало легче.

Он также добавил, что большинство медикаментов не эффективны в предотвращении самоубийств.

Самоубийства в Киеве

Напомним, что вчера, 16 октября, в Киеве из окна многоэтажки выпал парень. Произошло это в Деснянском районе столицы.

Также мы сообщали, что недавно, 9 октября, в Киеве были найдены тела двух девушек-подростков, упавших с большой высоты. Они были обнаружены на территории строительной площадки одного из жилых комплексов в Деснянском районе столицы.

Добавим, что в столице правоохранителям удалось спасти мужчину от рокового шага. Киевлянин планировал покончить с собой, прыгнув с крыши многоэтажки.