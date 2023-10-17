Комаровський дав п'ять простих порад, що допоможуть врятувати людину від суїциду

Лікар Євгеній Комаровський. Фото: РБК-Україна

Лікар Євгеній Комаровський назвав п'ять кроків допомоги людині, яка має наміри вдатися до суїциду. За його словами, потрібно розмовляти та весь час бути поряд.

Про це Євгеній Комаровський розповів у TikTok.

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Комаровський зазначив, що є п'ять простих порад, які можуть зупинити потенційного самогубця:

Запитати, навіщо він зібрався це робити.

Бути поряд.

Обмежити доступ людини до всього, за допомогою чого можна вчинити самогубство — отрути, ножі, зброю, перекрити вихід на балкон.

Знайти телефон гарячої лінії та повідомити про проблему.

Залишатися на зв'язку, навіть якщо людині полегшало.

Він також додав, що більшість медикаментів не ефективні у запобіганні самогубств.

Самогубства в Києві

Нагадаємо, що вчора, 16 жовтня, в Києві з вікна багатоповерхівки випав хлопець. Сталося це у Деснянському районі столиці.

Також ми повідомляли, що нещодавно, 9 жовтня, в Києві було знайдено тіла двох дівчат-підлітків, які впали з великої висоти. Їх виявили на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі столиці.

Додамо, що в столиці правоохоронцям вдалося врятувати чоловіка від фатального кроку. Киянин планував вкоротити собі віку, стрибнувши з даху багатоповерхівки.