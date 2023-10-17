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Комаровський дав п'ять простих порад, що допоможуть врятувати людину від суїциду

17 жовтня 2023 00:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Комаровський дав п'ять простих порад, що допоможуть врятувати людину від суїциду
Лікар Євгеній Комаровський. Фото: РБК-Україна
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Лікар Євгеній Комаровський назвав п'ять кроків допомоги людині, яка має наміри вдатися до суїциду. За його словами, потрібно розмовляти та весь час бути поряд.

Про це Євгеній Комаровський розповів у TikTok.

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Комаровський зазначив, що є п'ять простих порад, які можуть зупинити потенційного самогубця:

  • Запитати, навіщо він зібрався це робити.
  • Бути поряд.
  • Обмежити доступ людини до всього, за допомогою чого можна вчинити самогубство — отрути, ножі, зброю, перекрити вихід на балкон.
  • Знайти телефон гарячої лінії та повідомити про проблему.
  • Залишатися на зв'язку, навіть якщо людині полегшало.

Він також додав, що більшість медикаментів не ефективні у запобіганні самогубств.

Самогубства в Києві

Нагадаємо, що вчора, 16 жовтня, в Києві з вікна багатоповерхівки випав хлопець. Сталося це у Деснянському районі столиці.

Також ми повідомляли, що нещодавно, 9 жовтня, в Києві було знайдено тіла двох дівчат-підлітків, які впали з великої висоти. Їх виявили на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі столиці.

Додамо, що в столиці правоохоронцям вдалося врятувати чоловіка від фатального кроку. Киянин планував вкоротити собі віку, стрибнувши з даху багатоповерхівки.

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