Цветы для цветника: когда и как сеять?

Когда посеять цветы? Фото: Pixabay

Красивый цветник может украсить любой двор. Впрочем, просто усадить растение в землю и полить его водой — это еще не все. Если вы хотите, чтобы ваши цветы вовремя расцвели, важно посадить их правильно. Далее расскажем что следует знать о посеве семян в открытую почву, чтобы ваш цветник ни в чем не уступил соседскому.

Об этом написали " Farmprogress".

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Когда сеять семена цветов в открытую почву

Сроки посева семян могут варьироваться в зависимости от сорта цветка и места, где размещается цветник. По общему правилу, посев однолетних растений следует начинать в конце апреля, а многолетних — в начале мая. Однако перед посадкой важно учесть морозостойкость посевного материала и тип почвы — некоторые цветы сеют только тогда, когда ночные холода уже кончились. Внимательно изучите инструкцию на пакетике с семенами — там должно быть отмечено, когда следует сеять выбранные вами цветы. Эти правила ни в коем случае нельзя игнорировать под предлогом "посею, когда будет время", ведь если однолетнее растение не вырастет, то на цветнике останется "лысина".

Если вы посадите цветы правильно, то ваш цветник будет выглядеть как "на картинке". Фото: Pexels

Подготовка почвы

Перед посевом семян важно правильно подготовить почву. Разрыхлите землю садовыми граблями и проконтролируйте, быстро ли из выбранного участка выводится влага. Также можно купить готовую смесь или приготовить почву самостоятельно из торфа и песка: смешайте почву и субстрат и разровняйте участок перед посадкой.

Подготовка посевного материала

Независимо от того, собрали ли вы посевной материал самостоятельно или купили его в магазине, семена следует должным образом подготовить перед посадкой. Сперва стоит замочить их в слабом растворе марганцовки на 12 часов, а после — можно поместить семена в раствор стимуляторов роста, таких как "Эпин" или "Циркон" на 1-2 часа. Далее поместите семена в бинт, марлю или тонкую тряпку и поставьте их в холодильник на 12 часов. Это повысит устойчивость растений к заболеваниям и поможет им выдержать неблагоприятные климатические условия.

Посадка семян

Когда семена подготовлены, пора их посадить. Перед посадкой тщательно полейте почву: для облегчения посева можно сделать бороздки или отверстия. Когда на ростках появится первая пара листочков нужно будет произвести пикировку растений.

Посев семян цветов в открытую почву требует правильной подготовки посевного материала и внимательного подбора техники посадки. Следуя этим шагам вы можете создать цветник, который принесет только радость.

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