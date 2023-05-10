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Когда и как сеять цветы в цветнике?

10 мая 2023 06:37
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Цветы для цветника: когда и как сеять?
Когда посеять цветы? Фото: Pixabay
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Красивый цветник может украсить любой двор. Впрочем, просто усадить растение в землю и полить его водой — это еще не все. Если вы хотите, чтобы ваши цветы вовремя расцвели, важно посадить их правильно. Далее расскажем что следует знать о посеве семян в открытую почву, чтобы ваш цветник ни в чем не уступил соседскому.

Об этом написали " Farmprogress".

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Когда сеять семена цветов в открытую почву

Сроки посева семян могут варьироваться в зависимости от сорта цветка и места, где размещается цветник. По общему правилу, посев однолетних растений следует начинать в конце апреля, а многолетних — в начале мая. Однако перед посадкой важно учесть морозостойкость посевного материала и тип почвы — некоторые цветы сеют только тогда, когда ночные холода уже кончились. Внимательно изучите инструкцию на пакетике с семенами — там должно быть отмечено, когда следует сеять выбранные вами цветы. Эти правила ни в коем случае нельзя игнорировать под предлогом "посею, когда будет время", ведь если однолетнее растение не вырастет, то на цветнике останется "лысина".

цветы в цветнике
Если вы посадите цветы правильно, то ваш цветник будет выглядеть как "на картинке". Фото: Pexels

Подготовка почвы

Перед посевом семян важно правильно подготовить почву. Разрыхлите землю садовыми граблями и проконтролируйте, быстро ли из выбранного участка выводится влага. Также можно купить готовую смесь или приготовить почву самостоятельно из торфа и песка: смешайте почву и субстрат и разровняйте участок перед посадкой.

Подготовка посевного материала

Независимо от того, собрали ли вы посевной материал самостоятельно или купили его в магазине, семена следует должным образом подготовить перед посадкой. Сперва стоит замочить их в слабом растворе марганцовки на 12 часов, а после — можно поместить семена в раствор стимуляторов роста, таких как "Эпин" или "Циркон" на 1-2 часа. Далее поместите семена в бинт, марлю или тонкую тряпку и поставьте их в холодильник на 12 часов. Это повысит устойчивость растений к заболеваниям и поможет им выдержать неблагоприятные климатические условия.

Посадка семян

Когда семена подготовлены, пора их посадить. Перед посадкой тщательно полейте почву: для облегчения посева можно сделать бороздки или отверстия. Когда на ростках появится первая пара листочков нужно будет произвести пикировку растений.

Посев семян цветов в открытую почву требует правильной подготовки посевного материала и внимательного подбора техники посадки. Следуя этим шагам вы можете создать цветник, который принесет только радость.

Кстати, недавно мы писали о том, когда сажать картошку в мае. Почитать об этом можно здесь.

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