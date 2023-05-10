Квіти для квітника: коли і як сіяти?

Коли посіяти квіти? Фото: Pixabay

Красивий квітник може прикрасити будь-яке подвір'я. Втім, просто посадити рослину в землю і полити її водою — це ще не все. Якщо ви хочете, щоб ваші квіти вчасно розквітли, важливо посадити їх правильно. Далі розповімо що слід знати про посів насіння у відкритий ґрунт аби ваш квітник ні в чому не поступився сусідському.

Про це написали "Farmprogress".

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Коли сіяти насіння квітів у відкритий ґрунт

Терміни посіву насіння можуть варіюватися в залежності від сорту квітки й місця, де розташовується квітник. За загальним правилом посів однорічних рослин слід починати в кінці квітня, а багаторічних — на початку травня. Однак перед посадкою важливо врахувати морозостійкість посівного матеріалу і тип ґрунту — деякі квіти сіють тільки тоді, коли нічні холоди вже скінчилися. Уважно вивчіть інструкцію на пакетику із насінням — там має бути відмічено, коли саме слід сіяти обрані вами квіти. Ці правила в жодному разі не можна ігнорувати під приводом "посію, коли буде час", адже якщо однорічна рослина не виросте, то на квітнику лишиться "лисина".

Якщо ви посадите квіти правильно, то ваш квітник виглядатиме як "на картинці". Фото: Pexels

Підготовка ґрунту

Перед посівом насіння важливо правильно підготувати ґрунт. Розпушіть землю садовими граблями й проконтролюйте, чи швидко з обраної ділянки виводиться волога. Також можна купити готову суміш або приготувати ґрунт самостійно з торфу й піску: змішайте ґрунт і субстрат та розрівняйте ділянку перед посадкою.

Підготовка посівного матеріалу

Незалежно від того, зібрали ви посівний матеріал самостійно або купили його в магазині, насіння слід належно підготувати перед посадкою. Замочіть його в слабкому розчині марганцівки на 12 годин. Після цього можна помістити насіння в розчин стимуляторів росту, таких як "Епін" або "Циркон" на 1-2 години. Далі помістіть його в бинт, марлю або тонку ганчірку і поставте в холодильник на 12 годин. Це підвищить стійкість рослин до хвороб і допоможе їм витримати несприятливі кліматичні умови.

Посадка насіння

Коли насіння підготовлене настав час його посадити. Перед посадкою ретельно полийте ґрунт: для полегшення посіву можна зробити борозенки або отвори. Коли на паростках з’явиться перша пара листочків треба буде зробити пікіровку рослин.

Посів насіння квітів у відкритий ґрунт вимагає правильної підготовки посівного матеріалу й уважного підбору техніки посадки. Дотримуючись цих кроків ви можете створити квітник, який принесе тільки радість.

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