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Коли і як сіяти квіти у квітнику?

10 травня 2023 07:00
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Квіти для квітника: коли і як сіяти?
Коли посіяти квіти? Фото: Pixabay
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Красивий квітник може прикрасити будь-яке подвір'я. Втім, просто посадити рослину в землю і полити її водою — це ще не все. Якщо ви хочете, щоб ваші квіти вчасно розквітли, важливо посадити їх правильно. Далі розповімо що слід знати про посів насіння у відкритий ґрунт аби ваш квітник ні в чому не поступився сусідському.

Про це написали "Farmprogress".

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Коли сіяти насіння квітів у відкритий ґрунт

Терміни посіву насіння можуть варіюватися в залежності від сорту квітки й місця, де розташовується квітник. За загальним правилом посів однорічних рослин слід починати в кінці квітня, а багаторічних — на початку травня. Однак перед посадкою важливо врахувати морозостійкість посівного матеріалу і тип ґрунту — деякі квіти сіють тільки тоді, коли нічні холоди вже скінчилися. Уважно вивчіть інструкцію на пакетику із насінням — там має бути відмічено, коли саме слід сіяти обрані вами квіти. Ці правила в жодному разі не можна ігнорувати під приводом "посію, коли буде час", адже якщо однорічна рослина не виросте, то на квітнику лишиться "лисина". 

квіти у квітнику
Якщо ви посадите квіти правильно, то ваш квітник виглядатиме як "на картинці". Фото: Pexels

Підготовка ґрунту

Перед посівом насіння важливо правильно підготувати ґрунт. Розпушіть землю садовими граблями й проконтролюйте, чи швидко з обраної ділянки виводиться волога. Також можна купити готову суміш або приготувати ґрунт самостійно з торфу й піску: змішайте ґрунт і субстрат та розрівняйте ділянку перед посадкою.

Підготовка посівного матеріалу

Незалежно від того, зібрали ви посівний матеріал самостійно або купили його в магазині, насіння слід належно підготувати перед посадкою. Замочіть його в слабкому розчині марганцівки на 12 годин. Після цього можна помістити насіння в розчин стимуляторів росту, таких як "Епін" або "Циркон" на 1-2 години. Далі помістіть його в бинт, марлю або тонку ганчірку і поставте в холодильник на 12 годин. Це підвищить стійкість рослин до хвороб і допоможе їм витримати несприятливі кліматичні умови.

Посадка насіння

Коли насіння підготовлене настав час його посадити. Перед посадкою ретельно полийте ґрунт: для полегшення посіву можна зробити борозенки або отвори. Коли на паростках з’явиться перша пара листочків треба буде зробити пікіровку рослин. 

Посів насіння квітів у відкритий ґрунт вимагає правильної підготовки посівного матеріалу й уважного підбору техніки посадки. Дотримуючись цих кроків ви можете створити квітник, який принесе тільки  радість.

До речі, недавно ми писали про те, коли садити картоплю в травні. Почитати про це можна тут.

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