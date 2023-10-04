Когда дружба уже не та: семь лайфхаков, которые спасут общение

Как спасти дружбу | Фото: google.com

Дружба является важнейшим фактором, от которого зависит физическое и психическое здоровье человека. Отсутствие сильных социальных связей повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета и деменции .

Новини.LIVE собрали семь лайфхаков, чтобы сохранить дружеские отношения.

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Постоянно уделять время

Совместный досуг играет немаловажную роль в укреплении дружбы. Эксперты в области межличностных коммуникаций выяснили, чтобы превратиться из знакомых в приятелей людям необходимо провести вместе примерно 50 часов, из приятелей стать друзьями — около 90 часов и более 200 часов, чтобы отношения перешли на уровень лучших друзей.

В случае, если у вас есть куча дел и забываете о днях рождения друзей или долго им не перезваниваете — ставьте напоминания или записывайте в заметки.

Поддерживать позитивный настрой

Для развития любых отношений важно, чтобы вы и другой человек чувствовали, что вас любят, принимают и поддерживают.

Чаще делайте друзьям комплименты, шутите и ободряйте их. Если вы устали, у вас плохое настроение или вы страдаете депрессией — откровенно говорите о своих чувствах, но при этом позволяйте близкому человеку не чувствовать это самое.

Когда вы проявляете интерес и задаете вопросы, то добавляете в отношения положительные эмоции, даже если сейчас они противоречат вашему настроению. Цель состоит в том, чтобы после встречи ваши друзья чувствовали себя лучше, чем до нее.

Быть самим собой

Вы можете позволить себе быть уязвимым и показывать свою подлинную сущность, даже если вы переживаете, что она может не понравиться.

Это не значит, что нужно немедленно раскрывать все свои тайны и делиться всеми травмами. Поделитесь своим мнением по поводу актуальных событий или фильма, который посмотрели. Чем больше вы проявляете свою индивидуальность, тем более привлекательным становитесь для других людей.

Попытайтесь рассказать что вас сейчас беспокоит или пугает. Честный разговор может наносить дискомфорт, но это лучше, чем молчание. Такая откровенность показывает, что мы симпатизируем человеку и доверяем ему.

Выражать благодарность

Вспомните, когда вы последний раз говорили другу, что цените его. Возьмите правило регулярно показывать, что вы цените его как личность, уважаете его взгляды и благодарны за все, что он для вас делает.

Обратите внимание на моменты, когда он вас поддерживает или становится инициатором совместных планов.

Быть рядом в важные моменты

Любая дружба иногда переживает сложные моменты – взлеты и падения в жизни обоих, от которых зависит, как мы воспринимаем отношения. Ваш друг был рядом, когда вы получили повышение? Или, если вы серьезно заболели? Или когда вы развелись и встретили новую любовь? Ответы на эти вопросы оказывают значительное влияние на то, насколько мы будем ценить дружеские отношения.

Прилагать усилия вместе

Если вы чувствуете, что удалились друг от друга, обсудите это. Объясните другу, какую роль он играет в вашей жизни и почему важно укреплять отношения. Когда вас огорчает что-либо конкретное, говорите об этом прямо, а не отстраняйтесь от человека. Здоровое разрешение конфликта начинается с диалога.

Ранее мы писали, что ученые из Университета Виргинии в США обнаружили, что общение с собаками в течение 5-20 минут снижает уровень стресса у людей. Это взаимодействие также полезно и для собак, поскольку повышает у них уровень окситоцина.