Коли дружба вже не та: сім лайфхаків, які врятують спілкування

Як врятувати дружбу. Фото: google.com

Дружба є важливим фактором, від якого залежить фізичне та психічне здоров'я людини. Відсутність сильних соціальних зв'язків підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту, діабету та деменції.

Новини.LIVE зібрали сім лайфхаків, щоб зберегти дружні стосунки.

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Постійно приділяти час

Спільне дозвілля відіграє важливу роль у зміцненні дружби. Експерти в галузі міжособистісних комунікацій з'ясували, щоб перетворитися зі знайомих на приятелів людям необхідно провести разом приблизно 50 годин, з приятелів стати друзями — близько 90 годин і понад 200 годин, аби стосунки перейшли на рівень кращих друзів.

У випадку, якщо ви маєте купу справ і забуваєте про дні народження друзів або довго їм не передзвонюєте — ставте нагадування або записуйте в нотатки.

Підтримувати позитивний настрій

Для розвитку будь-яких стосунків важливо, щоб ви та інша людина відчували, що вас люблять, приймають та підтримують.

Частіше робіть друзям компліменти, жартуйте та підбадьорюйте їх. Якщо ви втомилися, у вас поганий настрій чи ви страждаєте від депресії — відверто кажіть про свої почуття, але при цьому дозволяйте близькій людині не відчувати це саме.

Коли ви проявляєте зацікавленість і ставите запитання, то додаєте у стосунки позитивні емоції, навіть якщо зараз вони суперечать вашому настрою. Мета полягає в тому, щоб після зустрічі ваші друзі почувалися краще, ніж до неї.

Бути самим собою

Ви можете дозволити собі бути вразливим й показувати свою справжню сутність, навіть якщо переживаєте, що вона може не сподобатися.

Це не означає, що треба негайно розкривати всі свої таємниці та ділитися усіма травмами. Поділіться своєю думкою стосовно актуальних подій або фільму, який подивилися. Чим більше ви проявляєте свою індивідуальність, тим привабливішим стаєте для інших людей.

Спробуйте розповісти що вас зараз турбує або лякає. Чесна розмова може завдавати дискомфорту, але це краще, ніж мовчання. Така відвертість показує, що ми симпатизуємо людині та довіряємо їй.

Висловлювати подяку

Згадайте, коли ви востаннє говорили другові, що цінуєте його. Візьміть за правило регулярно показувати, що ви цінуєте його як особистість, поважаєте його погляди та вдячні за все, що він для вас робить.

Звертайте увагу на моменти, коли він вас підтримує або стає ініціатором спільних планів.

Бути поряд у важливі моменти

Будь-яка дружба інколи переживає складні моменти — злети та падіння в житті обох, від яких залежить, як ми сприймаємо стосунки. Ваш друг був поряд, коли ви отримали підвищення? Чи, коли ви серйозно захворіли? Або коли ви розлучилися і зустріли нове кохання? Відповіді на ці запитання значно впливають на те, наскільки ми цінуватимемо дружні стосунки.

Докладати зусиль разом

Якщо ви відчуваєте, що віддалилися один від одного, обговоріть це. Поясніть другу, яку роль він відграє у вашому житті й чому вам важливо зміцнювати стосунки. Коли вас засмучує щось конкретне, кажіть про це прямо, а не відсторонюйтесь від людини. Здорове вирішення конфлікту починається з діалогу.

Раніше ми писали, що вчені з Університету Вірджинії у США виявили, що спілкування з собаками протягом 5-20 хвилин знижує рівень стресу у людей. Ця взаємодія також корисна й для собак, оскільки підвищує у них рівень окситоцину.