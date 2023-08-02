Быстрая и безопасная стерилизация банок — видео

Консервация на зиму. Фото: Freepik

Сезон консервации в разгаре. Большинство рецептов заготовок на зиму включают в себя стерилизацию банок. Для стерилизации есть несколько удобных способов, которые следует знать.

Об этом сообщил шеф повар Евгений Клопотенко.

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"На консервирование всегда уходит много сил и времени, поэтому так хочется, чтобы результат порадовал и заготовки не испортились. Именно поэтому я расскажу о нескольких простых способах стерилизации банок и крышек. Сделаем это на паре с помощью сита, в микроволновке и в духовке", – отметил Евгений Клопотенко.

Первый способ стерилизации стеклянных банок

Берем катрюлю, в которой кипит вода и ставим сито. Сверху ставится банка.

Стеклянная банка на сите. Фото: YouTube @klopotenko

Таким образом, она стерилизуется. Под сито можно положить крышки, таким образом они простирилизируются.

Второй способ стерилизации стеклянных банок

Для этого способа понадобится микроволновка. Для этого нужно взять банку, одну столовую ложку воды и поставить на три минуты.

Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Таким образом банка будет стерилизоваться, а вода, которая будет в банке, будет испаряться.

Третий способ стерилизации стеклянных банок

Банки можно стерилизовать в духовке. Берем противень, выкладываем банки.

Евгений Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Надо поставить температуру на 180 градусов на 40 минут. Этот способ считается самым простым.

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