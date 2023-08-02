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Як правильно стерилізувати банки: три простих способи

2 серпня 2023 21:34
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Швидка та безпечна стерилізація банок — відео
Консервація на зиму. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сезон консервації в розпалі. Більшість рецептів заготовок на зиму включають в себе стерилізацію банок. Для стерилізації є кілька зручних способів, які варто знати. 

Про це повідомив шеф кухар Євген Клопотенко

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"На консервування завжди уходить багато сил та часу, тому так хочеться, щоб результат потішив і заготівлі не зіпсувалися. Саме тому я розкажу про кілька простих способів стерилізації банок та кришок. Зробимо це на парі за допомогою сита, в мікрохвильовці та в духовці", — зазначив Євген Клопотенко. 

Перший спосіб стерилізації скляних банок 

Беремо катрюлю в якій кипить вода та ставимо сито. Зверху ставиться банка.

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Скляна банка на ситі. Фото: YouTube @klopotenko

Таким чином вона стерилізується. Під сито можна покласти кришки, таким чином вони також простирилізуються. 

Другий спосіб стерилізації скляних банок 

Для цього способу знадобиться мікрохвильовка. Для цього потрібно взяти банку, одну столову ложку води та поставити її на три хвилини.

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Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Таким чином банка будет стерилізуватися, а вода, яка буде в банці буде випаровуватися. 

Третій спосіб стерилізації скляних банок 

Банки можна стерилізувати в духовці. Беремо деко, викладаємо банки.

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Євген Клопотенко. Фото: YouTube @klopotenko

Потрібно поставити температуру на 180 градусів на 40 хвилин. Цей спосіб вважається найпростішим. 

Раніше ми писали про рецепт від закарпатської господині "президентські помідори" половинками. Дуже смачний рецепт помідорів, який буде радувати вас кожного разу. Готується просто, а підійде навіть на святковий стіл. 

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