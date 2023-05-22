Как сделать детский загранпаспорт?

Дети могут получить паспорт с рождения. Фото: Pexels

Украинцы, пострадавшие от войны и планирующие временно выехать за границу с детьми, должны оформить загранпаспорта не только для себя, но и для детей. Далее расскажем о том, как правильно это сделать.

Правила оформления документов для детей были обнародованы на сайте Государственной миграционной службы Украины.

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Паспорт гражданина Украины для выезда за границу можно оформить с рождения, а срок его действия зависит от возраста заявителя. Паспорт, выданный ребенку с рождения и до 16 лет действует в течение 4 лет, а документы для подростков от 16 лет и старше действует в течение 10 лет.

Детям младше 16 лет документ выдается по заявлению-согласию одного из родителей или законного представителя, но при достижении 16 лет менять его на новый не придется. Как сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины, лица старше 16 лет могут оформить загранпаспорт лично и без присутствия родителей.

Какие документы нужны для оформления детского загранпаспорта?

Для оформления загранпаспорта понадобятся следующие документы:

• паспорт гражданина Украины;

• индивидуальный налоговый номер заявителя (идентификационный номер);

• заполненная анкета (как правило, в сервисном центре);

• ранее оформленные загранпаспорта или проездные документы ребенка.

Следует отметить, что граждане Украины имеют право иметь два загранпаспорта, что может быть полезным для лиц, часто путешествующих или требующих отдельных паспортов для определенных целей. В случае похищения загранпаспорта в пределах Украины может потребоваться выписка из Единого реестра досудебных расследований.

Кроме этого, стоит также отметить, что с 15 мая в Польше родители могут подавать документы на загранпаспорт для детей до 14 лет одновременно с собственным заявлением. Однако с 12 лет присутствие ребенка в сервисном центре обязательно для сбора биометрических данных.

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