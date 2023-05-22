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Як оформити дитячий закордонний паспорт: розповідаємо в деталях

22 травня 2023 19:33
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Як зробити дитячий закордонний паспорт?
Діти можуть отримати паспорт від народження. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Українці, що постраждали від війни й планують тимчасово виїхати за кордон з дітьми, мають отримати закордонні паспорти не лише для себе, але й для дітей. Далі розповімо про те, як правильно це зробити. 

Правила оформлення документів для дітей оприлюднили на сайті Державної міграційної служби України

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Паспорт громадянина України для виїзду за кордон можна оформити з народження, а термін його дії залежить від віку заявника. Паспорт, виданий дитині від народження й до 16 років діє протягом 4 років, а документи для підлітків від 16 років і старше діє протягом 10 років. 

Дітям віком до 16 років документ видається за заявою-згодою одного з батьків або законного представника, але при досягненні 16 років міняти його на новий не доведеться. Як повідомляється на сайті Державної міграційної служби України, особи віком від 16 років можуть оформити закордонний паспорт особисто й без присутності батьків. 

Які документи потрібні для оформлення дитячого закордонного паспорта?

Для оформлення закордонного паспорта знадобляться такі документи:
•    паспорт громадянина України;
•    індивідуальний податковий номер заявника (ідентифікаційний номер);
•    заповнена анкета (як правило, в сервісному центрі);
•    раніше оформлені закордонні паспорти або проїзні документи дитини.

Варто зазначити, що громадяни України мають право мати два закордонних паспорти, що може бути корисним для осіб, які часто подорожують або потребують окремих паспортів для певних цілей. У разі викрадення закордонного паспорта в межах України може знадобитися виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Крім цього варто також зазначити, що з 15 травня в Польщі батьки можуть подавати документи на закордонний паспорт для дітей до 14 років одночасно з власною заявою. Проте з 12 років присутність дитини в сервісному центрі є обов’язковою для збору біометричних даних.

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