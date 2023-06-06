Эколог экономил 10 лет на туалетной бумаге: чем заменил

Туалетная комната. Фото: depositphotos.com

Американский эколог Робин Гринфилд 10 лет экономит на туалетной бумаге. За этот период ему удалось накопить тысячи долларов.

А туалетной бумаге нашел альтернативу: все это время пользуется листьями известного растения, которое легко вырастить дома в горшках. Об этом пишет издание Wales Online.

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Робин признается, что покупать туалетную бумагу перестал в 2013 году. Сначала заменил его остатками салфеток. Затем заметил листья растения "Голубая шпора", которые имели "идеальный размер и текстуру", поэтому начал пользоваться ими.

"Потребление туалетной бумаги способствует вырубке лесов и массовому использованию ископаемого топлива в транспорте. Поэтому идея выращивать собственно дома и искать альтернативы потреблению никогда не была столь актуальна", — считает эколог.

Он также подсчитал, что на туалетную бумагу среднестатистический американец тратит за всю свою жизнь 11 198 долларов.

Напомним, в Швеции экоактивисты пытались сорвать съемки развлекательного телешоу "Танцы со звездами". Они выбежали на сцену с плакатами и рассыпали вокруг порошок желтого цвета. Но оператор не растерялся и нанес удар первым — хулиганов сбил с ног телекамерой.