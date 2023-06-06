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Еколог економив 10 років на туалетному папері: на що замінив

6 червня 2023 01:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Еколог економив 10 років на туалетному папері: на що замінив
Туалетна кімната. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американський еколог Робін Грінфілд 10 років економить на туалетному папері. За цей період йому вдалося заощадити тисячі доларів. 

А туалетному паперу знайшов альтернативу: увесь цей час користується листям відомої рослини, яку легко виростити вдома в горщиках. Про це пише видання Wales Online.

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Робін зізнається, що купувати туалетний папір перестав у 2013 році. Спочатку замінив його залишками серветок. Потім помітив листя рослини "Блакитна шпора", які мали "ідеальний розмір і текстуру", тож почав користуватися лише ними.

"Споживання туалетного паперу сприяє вирубці лісів і масовому використанню викопного палива в транспорті. Тож ідея вирощувати власне вдома та шукати альтернативи споживацтву ніколи не була такою актуальною", — вважає еколог.

Він також підрахував, що на туалетний папір середньостатистичний американець витрачає за все своє життя 11 198 доларів.

Нагадаємо, у Швеції екоактивісти намагалися зірвати зйомки розважального телешоу "Танці з зірками". Вони вибігли на сцену з плакатами та почали розсипати навколо порошок жовтого кольору. Але оператор не розгубився і наніс удар першим — хуліганів збив з ніг телекамерою.

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