Как приготовить антистрессовую ванну: 10 рецептов

Иногда стоит просто отдохнуть. Фото: Pexels

Если в последнее время вы постоянно находитесь в стрессе, а привычные способы релаксации уже не действуют, то попробуйте приготовить расслабляющую ванну. Сегодня расскажем о том, что можно добавить в ванную и о том, как эти вещества действуют на нервную систему.

О том, как приготовить настоящую ванну для релаксации, написали УНsfy.

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1. Ванна с английской солью. Добавьте две чашки английской соли в воду для ванны — купание в горячей морской воде поможет расслабить мышцы и снизить стресс. Для усиления успокаивающего эффекта можно также добавить в воду несколько капель эфирного масла лаванды.

2. Ванна из овсяной муки. Размельчите чашку овсяной муки в мелкий порошок и добавьте ее в воду для ванны. Это поможет успокоить сухую раздраженную кожу и поможет расслабиться.

3. Молочная ванна. Добавьте две чашки молока в ванную воду, чтобы смягчить и увлажнить кожу.

4. Медовая ванна. Добавьте чашку меда в воду, чтобы увлажнить кожу. Вы также можете добавить несколько капель эфирного масла ванили для отличного аромата.

Ванна — это отличный способ снять стресс. Фото: Pexels

5. Сода. Полезна для кожи, постольку помогает устранить воспаление и снять зуд. Добавьте 1-2 стакана в ванну с теплой водой.

6. Эфирные масла можно добавлять по 5-10 капель. Например, масло лаванды успокаивает и помогает уснуть, а мята может снять боль в мышцах и поднять настроение.

7. Горчица полезна для мышц, поскольку помогает снять боль и напряжение. Также горчица улучшает кровообращение и поднимает тонус. Добавьте 2-3 столовых ложки на ванну и наслаждайтесь.

8. Овес — добавить 1-2 стакана ванны с теплой водой. Овес полезен для кожи, поскольку увлажняет и помогает сохранить ее мягкой и гладкой. Также овес может оказывать противовоспалительное действие.

Выберите свой любимый рецепт и наслаждайтесь душистой ванной! Кстати, недавно мы писали о том, как преодолеть депрессию.

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