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10 рецептів ванни, яка зніме ваш стрес

12 травня 2023 19:26
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Як приготувати антистресову ванну: 10 рецептів
Іноді варто просто відпочити. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Якщо останнім часом ви постійно перебуваєте в стресі, а звичні способи релаксації вже не діють, то спробуйте приготувати релаксаційну ванну. Сьогодні розповімо про те, що можна додати у ванну і про те, як ці речовини діють на нервову систему

Про те, як приготувати справжню ванну для релаксації написали УНsfy.

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1. Ванна з англійською сіллю. Додайте дві чашки англійської солі у воду для ванни – купання у гарячій "морській воді" допоможе розслабити м’язи та зменшити стрес. Для підсилення заспокійливого ефекту ви також можете додати у воду кілька крапель ефірної олії лаванди.

2. Ванна з вівсяної муки. Подрібніть чашку вівсяної муки в дрібний порошок і додайте її у воду для ванни. Це допоможе заспокоїти суху шкіру, що свербить, і допоможе розслабитись.

3. Молочна ванна. Додайте дві чашки молока у воду для ванни, щоб пом’якшити та зволожити шкіру. 

4. Медова ванна. Додайте чашку меду у воду для ванни, щоб зволожити шкіру. Ви також можете додати кілька крапель ефірної олії ванілі для чудового аромату.

дівчина в ванній
Ванна — це чудовий спосіб зняти стрес. Фото: Pexels

5. Сода. Корисна для шкіри, оскільки допомагає усунути запалення та зняти свербіж. Додайте 1-2 склянки в ванну з теплою водою. 

6. Ефірні олії можна додавати по 5-10 крапель. Наприклад, лавандова олія заспокоює та допомагає заснути, а м'ята може зняти біль у м'язах та підняти настрій.

7.  Гірчиця корисна для м'язів, оскільки допомагає зняти біль та напругу. Також гірчиця покращує кровообіг і піднімає тонус. Додайте 2-3 столові ложки на ванну і насолоджуйтеся.

8. Овес – варто додати 1-2 склянки ванни з теплою водою. Овес корисний для шкіри, оскільки зволожує та допомагає зберегти її м'якою та гладенькою. Також овес може мати протизапальну дію. 

Виберіть свій улюблений рецепт і насолоджуйтесь запашною ванною! До речі, нещодавно ми писали про те, як подолати депресію.

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