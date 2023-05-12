Як приготувати антистресову ванну: 10 рецептів

10 рецептів ванни, яка зніме ваш стрес
Якщо останнім часом ви постійно перебуваєте в стресі, а звичні способи релаксації вже не діють, то спробуйте приготувати релаксаційну ванну. Сьогодні розповімо про те, що можна додати у ванну і про те, як ці речовини діють на нервову систему.
Про те, як приготувати справжню ванну для релаксації написали УНsfy.
1. Ванна з англійською сіллю. Додайте дві чашки англійської солі у воду для ванни – купання у гарячій "морській воді" допоможе розслабити м’язи та зменшити стрес. Для підсилення заспокійливого ефекту ви також можете додати у воду кілька крапель ефірної олії лаванди.
2. Ванна з вівсяної муки. Подрібніть чашку вівсяної муки в дрібний порошок і додайте її у воду для ванни. Це допоможе заспокоїти суху шкіру, що свербить, і допоможе розслабитись.
3. Молочна ванна. Додайте дві чашки молока у воду для ванни, щоб пом’якшити та зволожити шкіру.
4. Медова ванна. Додайте чашку меду у воду для ванни, щоб зволожити шкіру. Ви також можете додати кілька крапель ефірної олії ванілі для чудового аромату.
5. Сода. Корисна для шкіри, оскільки допомагає усунути запалення та зняти свербіж. Додайте 1-2 склянки в ванну з теплою водою.
6. Ефірні олії можна додавати по 5-10 крапель. Наприклад, лавандова олія заспокоює та допомагає заснути, а м'ята може зняти біль у м'язах та підняти настрій.
7. Гірчиця корисна для м'язів, оскільки допомагає зняти біль та напругу. Також гірчиця покращує кровообіг і піднімає тонус. Додайте 2-3 столові ложки на ванну і насолоджуйтеся.
8. Овес – варто додати 1-2 склянки ванни з теплою водою. Овес корисний для шкіри, оскільки зволожує та допомагає зберегти її м'якою та гладенькою. Також овес може мати протизапальну дію.
Виберіть свій улюблений рецепт і насолоджуйтесь запашною ванною! До речі, нещодавно ми писали про те, як подолати депресію.
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