Как вырастить рассаду: 10 лайхаков

Как вырастить густую рассаду? Фото: Pexels

Выращивание рассады может быть достаточно сложной задачей, но с несколькими уловками в рукаве вы можете сделать этот процесс более простым и успешным. Вот 10 лайфхаков для выращивающих рассаду.

Об урожае писали "Hyser".

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1. Используйте кофейные фильтры как горшки для рассады. Вместо использования пластиковых или торфяных горшков используйте фильтры для кофе как горшки для рассады. Сформируйте из фильтра горшок, заполните его грунтом и посадите семена. Фильтры биологически разлагаются, поэтому растения в таких горшках можно сажать прямо в землю.

2. Сделайте семенную ленту. Если вам трудно распределить семена, попробуйте сделать семенную ленту из туалетной бумаги. Уложите кусок туалетной бумаги, разместите точки через каждые несколько дюймов, а затем поместите семена поверх точек. Накройте семена еще одним слоем бумаги и дождитесь высыхания клея. Затем вы можете отрезать ленту нужной длины и усадить ее прямо в грунт.

3. Используйте английскую соль. Английская соль — это природный источник магния, который поможет стимулировать рост растений. Положите одну столовую ложку английской соли в емкость с четырьмя литрами воды и используйте раствор для полива рассады каждые две недели.

4. Поливайте снизу рассаду. Поместите поддон для рассады в неглубокую посуду с водой и дайте грунту впитать воду через отверстия дренажа.

5. Используйте корицу, чтобы предотвратить вялость. Обычно огурцы увядают из-за заражения грибком, и, к сожалению, эта болезнь может убить рассаду. Чтобы этого не произошло, посыпьте поверхность грунта вокруг саженцев корицей.

Как вырастить рассаду? Фото: Pexels

6. Создайте мини-теплицу. Чтобы сделать мини-теплицу для рассады, накройте лоток прозрачным полиэтиленовым пакетом или полиэтиленовой пленкой. Это поможет создать влажную среду, которая будет способствовать прорастанию семян.

7. Используйте перекись водорода. Плесень может стать проблемой при выращивании рассады. Чтобы предотвратить эту беду, смешайте одну часть перекиси водорода с девятью частями воды и распылите раствор на поверхность грунта.

8. Используйте аспирин чтобы повысить иммунитет растений. Аспирин содержит салициловую кислоту, которая может помочь повысить иммунную систему растений. Размельчите одну таблетку аспирина в емкость с 4 литрами воды и используйте раствор для полива рассады раз в неделю.

9. Используйте яичную скорлупу в качестве закваски для рассады. Разбейте яйцо пополам, вымойте скорлупу и наполните ее землей и семенами. Когда придет время пересадки посадите скорлупу в землю — позже она разложится и обеспечит ваше растение питательными веществами.

10. Используйте зеркало. Если саженцы не получают достаточно света, попробуйте поставить зеркало позади рассады, чтобы отражать свет от соседнего окна или лампы.

С этими 10 лайфхаками вы получите богатый урожай. Кстати, недавно мы писали о лунном посевном календаре на май.