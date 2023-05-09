Як виростити розсаду: 10 лайхаків

Як виростити густу розсаду? Фото: Pexels

Вирощування розсади може бути досить складним завданням, але з кількома хитрощами в рукаві ви можете зробити цей процес простішим і успішнішим. Ось 10 лайфхаків для тих, хто вирощує розсаду.

Про урожай писали "Hyser".

Читайте також:

1. Використовуйте фільтри для кави як горщики для розсади. Замість використання пластикових або торф’яних горщиків спробуйте використати фільтри для кави як горщики для розсади. Сформуйте з фільтру горщик, заповніть його ґрунтом і посадіть насіння. Фільтри біологічно розкладаються, тому рослини в таких горщиках можна садити прямо в землю.

2. Зробіть насіннєву стрічку. Якщо вам важко розподілити насіння, то спробуйте зробити насіннєву стрічку з туалетного паперу. Покладіть шмат туалетного паперу, розмістіть крапки через кожні кілька дюймів, а потім помістіть насіння поверх крапок. Накрийте насіння ще одним шаром паперу і дочекайтеся висихання клею. Потім ви можете відрізати стрічку потрібної довжини й посадити її прямо в ґрунт.

3. Використовуйте англійську сіль. Англійська сіль — це природне джерело магнію, що допоможе стимулювати ріст рослин. Покладіть одну столову ложку англійської солі в ємність з чотирма літрами води та використовуйте розчин для поливу розсади кожні два тижні.

4. Поливайте розсаду знизу. Помістіть піддон для розсади в неглибокий посуд з водою і дайте ґрунту ввібрати воду через дренажні отвори.

5. Використайте корицю, щоб запобігти в’ялості. Зазвичай огірки в’януть через зараження грибком, і, на жаль, ця хвороба може вбити розсаду. Щоб цього не сталося, посипте поверхню ґрунту навколо саджанців корицею.

Як виростити розсаду? Фото: Pexels

6. Створіть міні-теплицю. Щоб зробити міні-теплицю для своєї розсади, накрийте лоток прозорим поліетиленовим пакетом або поліетиленовою плівкою. Це допоможе створити вологе середовище, яке сприятиме проростанню насіння.

7. Використовуйте перекис водню. Цвіль може стати проблемою при вирощуванні розсади. Щоб запобігти цій біді змішайте одну частину перекису водню з дев’ятьма частинами води і розпиліть розчин на поверхню ґрунту.

8. Використовуйте аспірин, щоб підвищити імунітет рослин. Аспірин містить саліцилову кислоту, яка може допомогти підвищити імунну систему рослин. Подрібніть одну таблетку аспірину у ємність із 4 літрами води й використовуйте розчин для поливу розсади раз на тиждень.

9. Використовуйте яєчну шкаралупу як закваску для розсади. Розбийте яйце навпіл, вимийте шкаралупу та наповніть її землею та насінням. Коли прийде час пересадки посадіть шкаралупу в землю — пізніше вона розкладеться і забезпечить вашу рослину поживними речовинами.

10. Використовуйте дзеркало. Якщо ваші саджанці не отримують достатньо світла, спробуйте поставити дзеркало позаду розсади, щоб відбивати світло від сусіднього вікна або лампи.

З цими 10 лайфхаками ви точно отримаєте багатий урожай. До речі, нещодавно ми писали про місячний посівний календар на травень.

