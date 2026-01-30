Кэтрин О'Хара — умерла звезда фильма Один дома

Срочная новость

Легендарная голливудская актриса Кэтрин О'Хара умерла в возрасте 71 год. Она известна ролями в фильмах "Один дома", "Битлджус" и сериале "Последние из нас".

Об этом сообщает tmz.com.

Смерть Кэтрин О'Хары

Как известно, легендарная актриса умерла в пятницу, 30 января. Однако пока причина смерти неизвестна.

Отмечается, что Кэтрин О'Хара родилась и выросла в Торонто и была шестой из семи детей в семье. В своей актерской карьере она известна ролями в фильмах "Один дома", "Битлджус" и сериале "Последние из нас".

