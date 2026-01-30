Кетрін О'Хара — померла зірка фільму Один вдома

Померла легендарна американська зірка фільму "Один вдома"
Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 20:38
Акторка Кетрін О'Хара. Фото: АР
Легендарна голлівудська акторка Кетрін О'Хара померла у віці 71 рік. Вона відома ролями у фільмах "Один вдома", "Бітлджус" та серіалі "Останні з нас".
Про це повідомляє tmz.com.
Реклама
Читайте також:
Смерть Кетрін О'Хари
Як відомо, легендарна акторка померла у п'ятницю, 30 січня. Однак наразі причина смерті невідома.
Зазначається, що Кетрін О'Хара народилася та виросла в Торонто і була шостою з семи дітей в сім'ї. У своїй акторській кар'єрі вона відома ролями у фільмах "Один вдома", "Бітлджус" та серіалі "Останні з нас".
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама