Кетрін О'Хара — померла зірка фільму Один вдома

Акторка Кетрін О'Хара. Фото: АР

Легендарна голлівудська акторка Кетрін О'Хара померла у віці 71 рік. Вона відома ролями у фільмах "Один вдома", "Бітлджус" та серіалі "Останні з нас".

Про це повідомляє tmz.com.

Реклама

Читайте також:

Смерть Кетрін О'Хари

Як відомо, легендарна акторка померла у п'ятницю, 30 січня. Однак наразі причина смерті невідома.

Зазначається, що Кетрін О'Хара народилася та виросла в Торонто і була шостою з семи дітей в сім'ї. У своїй акторській кар'єрі вона відома ролями у фільмах "Один вдома", "Бітлджус" та серіалі "Останні з нас".

Новина доповнюється...