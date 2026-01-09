Победительница "Холостяка-14" Надин Головчук дала интервью — главные тезисы

Победительница шоу "Холостяк-14" Надин Головчук. Фото: кадр из видео

Победительница 14 сезона проекта "Холостяк" Надин Головчук раскрыла подробности о том, что изменилось после шоу и почему не сложились отношения с Тарасом Цымбалюком. Девушка сделала откровенные признания о личной жизни и заявила, что пережила насилие.

Об этом Надин Головчук рассказала в интервью Славе Демину, которое опубликовали в пятницу, 9 января.

Надин Головчук раскрыла подробности о личной жизни

Победительница 14 сезона шоу "Холостяк" призналась, что ей было странно слышать комментарии Тараса Цымбалюка после проекта. Актер в одном из интервью заявил, что он не виделся с девушкой вне камер. Головчук подчеркнула, что на самом деле это неправда.

"После проекта мы попытались построить отношения. Это точно не была наша последняя встреча после финала", — отметила участница шоу.

Она добавила, что общение продолжалось около месяца. В конце концов Цымбалюк завершил отношения, записав девушке голосовое сообщение. Головчук объяснила, что на самом деле актер не забыл бывшие отношения.

Девушка также поделилась травмирующим опытом из прошлого. Надин призналась, что пережила насилие.

"Я была девственницей. И этой девственности меня лишили, когда меня насиловали. И все эти сейчас нынешние сплетни, все это, что несется — это все было на фоне этого, и если меня не может никто защитить, то я делаю это сама. И это, наверное, сейчас о том, чтобы отбросить все сплетни, которые сейчас крутятся. Только я знаю, что я прожила боль, которую несла в себе", — рассказала Головчук.

Победительница проекта "Холостяк-14" отметила, что ее опыт может помочь пережить травму тем, кто столкнулся с подобным. Девушка убеждена, что не стоит замалчивать насилие или бояться рассказывать об этом.

