Переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук дала інтерв'ю — головні тези

Переможниця шоу "Холостяк-14" Надін Головчук. Фото: кадр з відео

Переможниця 14 сезону проєкту "Холостяк" Надін Головчук розкрила подробиці про те, що змінилося після шоу та чому не склалися стосунки з Тарасом Цимбалюком. Дівчина зробила відверті зізнання про особисте життя й заявила, що пережила насильство.

Про це Надін Головчук розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке опублікували у п'ятницю, 9 січня.

Надін Головчук розкрила подробиці про особисте життя

Переможниця 14 сезону шоу "Холостяк" зізналася, що їй було дивно чути коментарі Тараса Цимбалюка після проєкту. Актор в одному з інтерв'ю заявив, що він не бачився з дівчиною поза камерами. Головчук наголосила, що насправді це неправда.

"Після проєкту ми спробували побудувати стосунки. Це точно не була наша остання зустріч після фіналу", — зазначила учасниця шоу.

Вона додала, що спілкування продовжувалося близько місяця. Зрештою Цимбалюк завершив стосунки, записавши дівчині голосове повідомлення. Головчук пояснила, що насправді актор не забув колишні стосунки.

Дівчина також поділилася травмуючим досвідом з минулого. Надін зізналася, що пережила насильство.

"Я була незаймана. І цієї незайманості мене лишили, коли мене ґвалтували. І всі ці зараз теперішні плітки, все це, що несеться — це все було на фоні цього, і якщо мене не може ніхто захистити, то я роблю це сама. І це, напевно, зараз про те, щоб відкинути всі плітки, які зараз крутяться. Тільки я знаю, що я прожила біль, яку несла в собі", — розповіла Головчук.

Переможниця проєкту "Холостяк-14" зазначила, що її досвід може допомогти пережити травму тим, хто зіштовхнувся з подібним. Дівчина переконана, що не варто замовчувати насильство чи боятися розповідати про це.

