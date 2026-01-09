Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Про насильство та стосунки — інтерв'ю переможниці "Холостяка-14"

Про насильство та стосунки — інтерв'ю переможниці "Холостяка-14"

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 16:22
Переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук дала інтерв'ю — головні тези
Переможниця шоу "Холостяк-14" Надін Головчук. Фото: кадр з відео

Переможниця 14 сезону проєкту "Холостяк" Надін Головчук розкрила подробиці про те, що змінилося після шоу та чому не склалися стосунки з Тарасом Цимбалюком. Дівчина зробила відверті зізнання про особисте життя й заявила, що пережила насильство.

Про це Надін Головчук розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну, яке опублікували у п'ятницю, 9 січня.

Реклама
Читайте також:

Надін Головчук розкрила подробиці про особисте життя

Переможниця 14 сезону шоу "Холостяк" зізналася, що їй було дивно чути коментарі Тараса Цимбалюка після проєкту. Актор в одному з інтерв'ю заявив, що він не бачився з дівчиною поза камерами. Головчук наголосила, що насправді це неправда.

"Після проєкту ми спробували побудувати стосунки. Це точно не була наша остання зустріч після фіналу", — зазначила учасниця шоу.

Вона додала, що спілкування продовжувалося близько місяця. Зрештою Цимбалюк завершив стосунки, записавши дівчині голосове повідомлення. Головчук пояснила, що насправді актор не забув колишні стосунки.

Дівчина також поділилася травмуючим досвідом з минулого. Надін зізналася, що пережила насильство.

"Я була незаймана. І цієї незайманості мене лишили, коли мене ґвалтували. І всі ці зараз теперішні плітки, все це, що несеться — це все було на фоні цього, і якщо мене не може ніхто захистити, то я роблю це сама. І це, напевно, зараз про те, щоб відкинути всі плітки, які зараз крутяться. Тільки я знаю, що я прожила біль, яку несла в собі", — розповіла Головчук.

Переможниця проєкту "Холостяк-14" зазначила, що її досвід може допомогти пережити травму тим, хто зіштовхнувся з подібним. Дівчина переконана, що не варто замовчувати насильство чи боятися розповідати про це.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто може стати наступним учасником шоу "Холостяк". Фанати назвали трьох кандидатів.

Також ми розповідали про те, що ексучасниця "Холостяка" вимагає від СТБ повернути гроші. Дівчина сплатила штраф через те, що покинула проєкт за власним бажанням.

шоу Холостяк знаменитості шоу
Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації