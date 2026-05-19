Елена Великанова после переезда из РФ: как российская актриса живет в Киеве

История Елены Великановой вышла далеко за пределы обычной биографии актрисы. Когда-то она была знакомым лицом российского кино и сериалов 2000-х — "Попса", "Ванечка", другие проекты, которые хорошо помнит зритель того времени. Но сегодня ее жизнь выглядит совсем иначе.

Где сейчас и чем занимается Елена Великанова

После начала полномасштабной войны Великанова осталась в Украине. Хотя имела возможность уехать, она решила не покидать страну, где работала еще с 2013 года. Говорит, что здесь у нее остались друзья, работа и ощущение дома, даже несмотря на войну.

Решение было не легким и точно не без последствий. Карьера актрисы фактически остановилась. Из-за гражданства и общей ситуации в стране она больше не может сниматься в кадре, а документальные и юридические ограничения только усложнили жизнь. В какой-то момент, как она сама рассказала в новом интервью, пришлось считать буквально каждую гривну и продавать личные вещи, чтобы продержаться.

Были периоды, когда она жила вместе с другими людьми во временных приютах для тех, кто остался без дома. Без стабильности, без привычного ритма, без работы, которая когда-то была смыслом жизни.

Со временем пришлось искать любые варианты заработка. Она пробовала разные подработки, работала с детьми, занималась мелкими проектами, связанными с одеждой и вещами из секонд-хенда. И уже позже вернулась на съемочную площадку, но совсем в другой роли — не как актриса, а как часть технической команды.

"Я не могу быть в кадре. Продюсеры не позволяют. Я не могу быть актрисой, потому что у меня нет паспорта. А я не могу получить паспорт, потому что идет война и нельзя россиянам делать паспорт", — рассказала она.

Сама Великанова иногда иронично говорит о своей теперешней работе, мол, это совсем другая сторона кино, но она тоже позволяет оставаться в профессии, хоть и не в той форме, как раньше.

Параллельно с работой она занимается волонтерством. Помогает собирать средства для военных, участвует в гуманитарных инициативах, проводит творческие занятия для детей. Для нее это стало еще одной точкой опоры, особенно в сложные периоды.

Отдельное направление ее жизни сейчас — украинский язык. Она учит его постепенно, в быту и на работе старается переходить на украинский, хотя признает, что это непросто. Но относится к этому как к осознанному выбору, а не формальности.

Самая болезненная часть ее истории — семья. Часть близких осталась в России, и контакт с ними стал напряженным или вовсе исчез. По ее словам, не все принимают ее решение остаться в Украине, а разговоры часто превращаются в сложные споры.

Есть и еще одна личная тема, о которой она говорит осторожно — ее сын. Он сейчас не с ней, и это дается тяжело. Несмотря на расстояние, они поддерживают связь, хотя ситуация для обоих непростая.

"Здесь гибнут люди, дети, женщины. И это все делают россияне. Я не могу туда вернуться. Я не могу на них работать. Вот я — Елена Великанова. Это — мое лицо, мое тело и моя душа. Моя душа этого не может. И мой сын это понимает и говорит: "Мама, я все понимаю. Но постарайся там выжить", — подчеркнула актриса.

Великанова не скрывает, что ее жизнь сегодня — это постоянная адаптация. От прежней карьеры остались лишь воспоминания. В то же время она подчеркивает, что не жалеет о своем решении остаться.

