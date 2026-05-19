Головна Кіно Відома акторка, яка переїхала з РФ до Києва: чим зараз займається

Дата публікації: 19 травня 2026 14:59
Олена Великанова після переїзду з РФ: як російська акторка живе в Києві
Олена Великанова. Кадр з відео

Історія Олени Великанової вийшла далеко за межі звичайної біографії акторки. Колись вона була знайомим обличчям російського кіно та серіалів 2000-х — "Попса", "Ванечка", інші проєкти, які добре пам’ятає глядач того часу. Але сьогодні її життя має зовсім інакший вигляд.

Новини.LIVE розповість детальніше про життя колись відомої російської акторки, яка підтримала Україну.

Де зараз і чим займається Олена Великанова 

Після початку повномасштабної війни Великанова залишилася в Україні. Хоча мала можливість виїхати, вона вирішила не покидати країну, де працювала ще з 2013 року. Каже, що тут у неї залишилися друзі, робота і відчуття дому, навіть попри війну.

Рішення було не легким і точно не без наслідків. Кар’єра акторки фактично зупинилася. Через громадянство і загальну ситуацію в країні вона більше не може зніматися у кадрі, а документальні та юридичні обмеження тільки ускладнили життя. У якийсь момент, як вона сама розповіла в новому інтерв’ю, довелося рахувати буквально кожну гривню і продавати особисті речі, щоб протриматися.

Були періоди, коли вона жила разом з іншими людьми у тимчасових прихистках для тих, хто залишився без дому. Без стабільності, без звичного ритму, без роботи, яка колись була сенсом життя.

З часом довелося шукати будь-які варіанти заробітку. Вона пробувала різні підробітки, працювала з дітьми, займалася дрібними проєктами, пов’язаними з одягом і речами з секонд-хенду. І вже пізніше повернулася на знімальний майданчик, але зовсім в іншій ролі — не як акторка, а як частина технічної команди.

"Я не можу бути у кадрі. Продюсери не дозволяють. Я не можу бути акторкою, тому що у мене немає паспорта. А я не можу отримати паспорт, тому що йде війна і не можна росіянам робити паспорт", — розповіла вона.

Яка російська акторка живе в Києві
Олена Великанова в новому інтерв'ю. Кадр з відео

Сама Великанова іноді іронічно говорить про свою теперішню роботу, мовляв, це зовсім інший бік кіно, але він теж дає змогу залишатися в професії, хоч і не в тій формі, як раніше.

Паралельно з роботою вона займається волонтерством. Допомагає збирати кошти для військових, бере участь у гуманітарних ініціативах, проводить творчі заняття для дітей. Для неї це стало ще однією точкою опори, особливо в складні періоди.

Окремий напрямок її життя зараз — українська мова. Вона вчить її поступово, у побуті та на роботі намагається переходити на українську, хоча визнає, що це непросто. Але ставиться до цього як до усвідомленого вибору, а не формальності.

Найболючіша частина її історії — родина. Частина близьких залишилася в Росії, і контакт із ними став напруженим або зовсім зник. За її словами, не всі приймають її рішення залишитися в Україні, а розмови часто перетворюються на складні суперечки.

Є і ще одна особиста тема, про яку вона говорить обережно — її син. Він зараз не з нею, і це дається важко. Попри відстань, вони підтримують зв’язок, хоча ситуація для обох непроста.

"Тут гинуть люди, діти, жінки. І це все роблять росіяни. Я не можу туди повернутися. Я не можу на них працювати. Ось я — Олена Великанова. Це — моє обличчя, моє тіло і моя душа. Моя душа цього не може. І мій син це розуміє і каже: "Мамо, я все розумію. Але постарайся там вижити", — підкреслила акторка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Великанова не приховує, що її життя сьогодні — це постійна адаптація. Від колишньої кар’єри залишилися лише спогади. Водночас вона підкреслює, що не шкодує про своє рішення залишитися.

Ксенія Микулець - Редактор, кінокритик
Ксенія Микулець
