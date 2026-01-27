Видео
Україна
Героическая работа энергетиков ТЭС Донбасса — дата выхода фильма

Героическая работа энергетиков ТЭС Донбасса — дата выхода фильма

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 16:20
Фильм Последний Прометей Донбасса — известна дата выхода
Энергетик на Кураховской ТЭС. Фото: кадр из видео

В украинских кинотеатрах с 26 февраля начнутся показы документальной ленты режиссера Антона Штуки "Последний Прометей Донбасса". Этот фильм откроет зрителю невидимую и настоящую сторону работы энергетиков.

Фильм "Последний Прометей Донбасса"

Как известно, в центре фильма ДТЭК — Кураховская теплоэлектростанция, один из самых уязвимых энергетических объектов Донецкой области. Станция длительное время работала в зоне постоянной военной угрозы.

Читайте также:

Лента содержит уникальные кадры изнутри энергетической системы Украины, снятые в условиях постоянной угрозы обстрелов и блэкаутов. Камера фиксирует не только масштабы разрушений, но и ежедневную работу людей, которые восстанавливают электроснабжение, часто — в экстремальных условиях, буквально на грани человеческих возможностей.

Фільм Останній Прометей Донбасу
Кураховская ТЭС. Фото: кадр из фильма
Фільм Останній Прометей Донбасу
Энергетик на Кураховской ТЭС. Фото: кадр из фильма

В фильме есть возможность увидеть энергетику не только как абстрактную систему, но и как сложный живой процесс, в котором каждый сбой имеет реальные последствия для миллионов людей. Лента напоминает зрителям, что за каждым включением света в наших домах стоит риск, выдержка и мужество энергетиков.

Сегодня Кураховская ТЭС остановила свою работу и находится под оккупацией. Фильм рассказывает о том, как энергетикам удалось вывезти ключевое оборудование, спастись самим и продолжить свою миссию, но уже на других украинских ТЭС. Этот факт придает ленте дополнительное измерение: зафиксированные в фильме события уже стали частью украинской истории.

Фільм про Курахівську ТЕС
Ремонтные работы на Кураховской ТЭС. Фото: кадр из фильма

Сегодня этот фильм звучит как никогда актуально. На фоне постоянных атак на энергетическую инфраструктуру "Последний Прометей Донбасса" становится не просто киноисторией, а документальным свидетельством эпохи — о людях, которые держат страну в свете даже в самые темные периоды.

Это не история из архивов — это то, что происходит прямо сейчас на украинских электростанциях. "Последний Прометей Донбасса" фиксирует реальность, в которой сегодня работает энергетика страны. Увидеть эти свидетельства можно в кино с 26 февраля.

Справка

Ленту создала компания !Attention Films при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского культурного фонда, Киевстар ТВ Originals, а также компании ДТЭК.

Фильм является следующим Original-проектом платформы кино и телевидения Киевстар ТВ. Дистрибьютор ленты в Украине — компания "Киномания".

Мировая премьера "Последнего Прометея Донбасса" состоялась на престижном международном кинофестивале в Котбусе Лента привлекла внимание международного сообщества к реальной цене украинской стойкости и борьбы за базовые условия жизни.

кино Донецкая область кинотеатры война в Украине энергетика свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
