Фільм Останній Прометей Донбасу — відома дата виходу

Енергетик на Курахівській ТЕС. Фото: кадр з відео

В українських кінотеатрах з 26 лютого розпочнуться покази документальної стрічки режисера Антона Штуки "Останній Прометей Донбасу". Цей фільм відкриє глядача невидиму та справжню сторону роботи енергетиків.

Фільм "Останній Прометей Донбасу"

Як відомо, у центрі фільму ДТЕК — Курахівська теплоелектростанція, один із найбільш вразливих енергетичних об'єктів Донецької області. Станція тривалий час працювала у зоні постійної воєнної загрози.

Реклама

Читайте також:

Стрічка містить унікальні кадри зсередини енергетичної системи України, зняті в умовах постійної загрози обстрілів і блекаутів. Камера фіксує не лише масштаби руйнувань, а й щоденну роботу людей, які відновлюють електропостачання, часто — в екстремальних умовах, буквально на межі людських можливостей.

Курахівська ТЕС. Фото: кадр з фільму

Енергетик на Курахівській ТЕС. Фото: кадр з фільму

У фільмі є можливість побачити енергетику не лише як абстрактну систему, а й як складний живий процес, в якому кожен збій має реальні наслідки для мільйонів людей. Стрічка нагадує глядачам, що за кожним увімкненням світла в наших домівках стоїть ризик, витримка і мужність енергетиків.

Сьогодні Курахівська ТЕС зупинила свою роботу і перебуває під окупацією. Фільм розповідає про те, як енергетикам вдалося вивезти ключове обладнання, врятуватися самим і продовжити свою місію, але вже на інших українських ТЕС. Цей факт додає стрічці додаткового виміру: зафіксовані у фільмі події вже стали частиною української історії.

Ремонтні роботи на Курахівській ТЕС. Фото: кадр з фільму

Сьогодні цей фільм звучить як ніколи на часі. На тлі постійних атак на енергетичну інфраструктуру "Останній Прометей Донбасу" стає не просто кіноісторією, а документальним свідченням епохи — про людей, які тримають країну у світлі навіть у найтемніші періоди.

Це не історія з архівів — це те, що відбувається просто зараз на українських електростанціях. "Останній Прометей Донбасу" фіксує реальність, у якій сьогодні працює енергетика країни. Побачити ці свідчення можна в кіно з 26 лютого.

Довідка

Стрічку створила компанія !Attention Films за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Українського культурного фонду, Київстар ТБ Originals, а також компанії ДТЕК.

Фільм є наступним Original-проєктом платформи кіно і телебачення Київстар ТБ. Дистриб'ютор стрічки в Україні — компанія "Кіноманія".

Світова прем'єра "Останнього Прометея Донбасу" відбулася на престижному міжнародному кінофестивалі в Котбусі Стрічка привернула увагу міжнародної спільноти до реальної ціни української стійкості та боротьби за базові умови життя.