Почему город не поддерживает "Молодість" — интервью с Андреем Халпахчи

Киевский международный кинофестиваль "Молодість" не первое десятилетие остается важной площадкой для молодых украинских режиссеров и зарубежных эксклюзивных картин. В этом году команда столкнулась со сложностями — мобилизация коллег, поиск бюджета и не только.

Об истории фестиваля, культурной дипломатии и современных проблемах нам удалось пообщаться с генеральным директором Андреем Халпахчи.

История кинофестиваля "Молодість"

Фестиваль был основан в 1970 году. Тогда Вадим Чубасов вместе с Виктором Ивченко организовали двухдневное событие. Показали 33 короткометражных фильма — дебюты студентов Киевского государственного института им. И.К.Карпенко-Карого. Какие традиции сохранились в программе фестиваля с тех пор?

— Это действительно важный вопрос, потому что всегда спрашивают: "Что нового?" А фестиваль — это как раз то, что должно иметь традиции. Потому что в Каннах не спрашивают, что нового.

Фестиваль начался, как дебют студентов. Потом он перерос и назывался "Украинский открытый фестиваль", когда уже приглашали все республики Советского Союза. Тогда выработалась эта формула: от студенческих фильмов до первой полнометражной картины. В начале 90-х фестиваль стал международным — получил признание Международной Федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

Кинофестиваль "Молодість" в 1984 году. Фото: Ретроспектива

Об истории можно много говорить. Это было время строгой цензуры. Международный фестиваль можно было делать только в Москве. Когда "Молодість" стала открытой, коллеги из Грузии и Прибалтики удивлялись. Сколько людей здесь было. Люди проникали через окна туалета, потому что тогда так было, если не попадешь на этот фильм на фестивале, ты его никогда в жизни не увидишь. Здесь был глоток свободы, свободной атмосферы, не заангажированной, как в советские времена. И это тоже традиция, которую мы сохраняем.

Главная награда "Молодости" — Скифский олень. Фото: Ретроспектива

Главные темы в программе "Молодості"

Нынешняя программа — 158 фильмов из 59 стран. Это большая работа команды во время отбора картин. Заметно, что немало лент посвящены войне в Украине или ее последствиям для мира. Какие темы были в приоритете?

— Сегодня у наших кинематографистов есть очень много болезненных тем о войне, о людях, которые живут в оккупации, о перемещенных, о детях, которые потеряли своих родителей, о тех, кто был вынужден уехать из своего дома. И это те важные месседжи, которые мы передаем миру.

Для наших кинематографистов важно встречаться со своими коллегами из-за рубежа. До пандемии к нам приезжали примерно 150 иностранных гостей, сейчас безусловно меньше. Сейчас 30-35. Не все решаются ехать.

Гости, которые приехали сюда, они возвращаются домой. Они будут рассказывать о том, как мы живем, как мы работаем, и это очень важно для нас. Сегодня мир поделен на цивилизованный и на то, что происходит от России, от Северной Кореи, Ирана и всего. Все эти темы присутствуют на фестивале. Мы не живем в пузыре. Не только наши проблемы существуют в мире. Это и есть культурная дипломатия.

Гендиректор "Молодості" Андрей Халпахчи с журналисткой Анной Сирык. Фото: Новини.LIVE

Маленький бюджет, проблема кинотеатров и без поддержки города: вызовы "Молодості"

Организация кинофестиваля во время войны — это уже вызов. Какие тяжелые кейсы вам пришлось решить, чтобы показы состоялись?

— Нам было очень трудно подготовить программу из-за того, что директор программы и координатор программы были мобилизованы весной. Это проблема, потому что мы не являемся государственной организацией и добиться какого-то бронирования было невозможно. Это наш Игорь Шестопалов, Виктор Глонь, которые служат в армии. Нам было трудно готовить фестиваль. Они внесли очень существенный вклад. Каждую свободную минуту на военной службе тратили на подготовку фестиваля.

Не хватало рук, чтобы все подготовить должным образом. Надо было завершить программу за месяц, а мы завершили за три дня до фестиваля. Это безусловно трудно.

Открытие кинофестиваля "Молодість". Фото: пресс-релиз

Во время войны финансирование культуры достаточно ограничено. Кто поддержал нынешнюю "Молодость" в этом году?

— Мы благодарны Государственному агентству по вопросам кинематографии. Финансирование значительно сокращено, чем в прошлые годы, но все же есть государственная поддержка. Но есть большая проблема. Первый вопрос, который председатель нынешнего жюри Йоанна Лапинская из Польши задала: "А как так, что город вас не поддерживает?" Последние годы мы не имеем никакой помощи от Киева.

Жюри кинофестиваля "Молодість". Фото: пресс-релиз

Последний разговор у меня был в прошлом году, когда мне сказали: "Нам запретили проводить массовые мероприятия". Оказывается, что культурная дипломатия — это массовое мероприятие. Извините, вы поддерживаете муниципальные театры и очень хорошо, что вы это делаете. Однако, почему театральный спектакль — это не массовое мероприятие, а кинопоказы на международном кинофестивале — это массовое мероприятие?

Наш фестиваль зафиксирован на международном календаре, как Канны, как Венеция. На западе совсем другой подход к этому. Там именно мэр обращается к директору фестиваля с запросом "чем мы можем поддержать".

Киев за последние два десятилетия очень изменился. Немало когда-то активных культурных учреждений ушли в забвение. Какова сейчас ситуация с площадками для кинопоказов?

— На фестивале мы показываем фильмы для подростков. Замечательная детская программа. Я разговаривал со многими детьми, они ни разу не были в кинотеатре. Понимаете, мы через 10 лет вообще потеряем зрителя. Нет культуры похода в кино. В городе нет отдельных кинотеатров. Люди ходят только в торговый центр, где есть развлечение, где есть игры и где нет серьезного кино. Посмотрите на Киев. В центре столицы нет ни одного кинотеатра.

Как можно было уничтожить кинотеатр "Киев", который был нашей центральной площадкой и который уже не работает столько лет? В прошлом году я спросил КМДА: "А когда вы восстановите?". Говорят: "Сейчас не время. Мы сделаем это после войны". А время делать ремонт на Бессарабке, который там не нужен?

Нет кинотеатра "Киев", нет кинотеатра "Кинопанорама", нет кинотеатра "Украина", нет маленького кинотеатра "Дружба", а до этого в 90-е годы многие кинотеатры превратили в театры. Очень хорошо, что предоставили площадки замечательным театрам, но не за счет кинотеатров. Например, Молодой театр — это был трех зальный кинотеатр "Комсомолец Украины". Театр драмы и комедии на левом берегу — это был кинотеатр "Космос", а Дом актера — маленький кинотеатр повторного фильма "Заря".

Париж гордится своими кинотеатрами, как "Бальзак" возле Елисейских полей, как несколько маленьких кинотеатров возле Сорбонны. У нас есть только один "Жовтень", который сегодня является еще и монополистом. Нам очень трудно их убедить, что арендная плата не должна быть такой высокой. Мы теряем это, не понимая, что это составляющая культуры и отдыха.

Открытие кинофестиваля в Доме кино. Фото: пресс-релиз

Кино и война: культурная дипломатия на "Молодости"

Сейчас украинское кино играет важную роль в информационной войне с Россией. По вашему мнению, насколько современная кинорежиссура помогает в борьбе с врагом?

— Каждый показанный украинский фильм на международных фестивалях имеет огромный резонанс. Это очень важный месседж. Важный месседж для того, чтобы люди поняли, что это не только событие в отдельной стране. Мы сегодня — граница, которая защищает Европу, защищает мир. Это понимают далеко не все.

Наш член жюри из Италии рассказывал, как им бывает трудно интеллектуалам объяснить, что на самом деле происходит. У итальянцев еще заложена мысль, что "коммунизм — великая идея", и поэтому "Россия — это оплот свободного мира". Московская пропаганда разрушила их сознание.

Он ездит к нам не только на фестиваль, но и с гуманитарной миссией. Ему некоторые кинорежиссеры говорили: "Ты националист, фашист, который с нациками в Украине работает". Очень много еще не сделано. Мы потеряли время и только сейчас ведется огромная работа. И такое событие, как наш фестиваль — является резонансным в мире и это важно.

