Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино и сериалы Рэпер alyona alyona запремьерила новый трек "А хто хейтить"

Рэпер alyona alyona запремьерила новый трек "А хто хейтить"

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 16:39
alyona alyona презентовала новый трек А хто хейтить — видео
Реперка alyona alyona alyona. Фото: пресс-релиз
Ключевые моменты alyona alyona alyona презентовала песню "А хто хейтить"

Украинская рэп-дива alyona alyona презентовала трек "А хто хейтить". Он стал саундтреком к новой украинской комедии "10 блогерят".

Детали рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

alyona alyona alyona презентовала песню "А хто хейтить"

Рэперка alyona alyona создала официальный саундтрек к комедии "10 блогерят", премьера которой состоится в кинотеатрах 16 октября 2025 года.

В фильме артистку можно будет не только услышать, но и увидеть. Она сыграла в фильме вместе с Тарасом Цимбалюком, Ольгой Сумкой, Алексеем Вертинским и другими кинозвездами.

"Это песня-история о том, как ненависть порождает неуверенность. О том, что даже те, кто распространяет хейт, в конце концов сталкиваются с поражением. Ты всегда должен подниматься и идти вперед, даже если в какой-то момент все вокруг начинают верить в оскорбления и ненависть. Самое главное — иметь рядом настоящих друзей, которые поддерживают. Потому что когда вы вместе — вам ничего не страшно", — считает alyona alyona.

Напомним, в столице стартовал Одесский кинофестиваль. Также открылась интерактивная выставка Ukraine Wow.

кино шоу-бизнес alyona alyona украинские звезды песня
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации