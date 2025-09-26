alyona alyona презентовала новый трек А хто хейтить — видео

Реперка alyona alyona alyona. Фото: пресс-релиз

Украинская рэп-дива alyona alyona презентовала трек "А хто хейтить". Он стал саундтреком к новой украинской комедии "10 блогерят".

Детали рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

alyona alyona alyona презентовала песню "А хто хейтить"

Рэперка alyona alyona создала официальный саундтрек к комедии "10 блогерят", премьера которой состоится в кинотеатрах 16 октября 2025 года.

В фильме артистку можно будет не только услышать, но и увидеть. Она сыграла в фильме вместе с Тарасом Цимбалюком, Ольгой Сумкой, Алексеем Вертинским и другими кинозвездами.

"Это песня-история о том, как ненависть порождает неуверенность. О том, что даже те, кто распространяет хейт, в конце концов сталкиваются с поражением. Ты всегда должен подниматься и идти вперед, даже если в какой-то момент все вокруг начинают верить в оскорбления и ненависть. Самое главное — иметь рядом настоящих друзей, которые поддерживают. Потому что когда вы вместе — вам ничего не страшно", — считает alyona alyona.

Напомним, в столице стартовал Одесский кинофестиваль. Также открылась интерактивная выставка Ukraine Wow.