Реперка alyona alyona запрем'єрила новий трек "А хто хейтить"

Дата публікації: 26 вересня 2025 16:39
alyona alyona презентувала новий трек А хто хейтить — відео
Реперка alyona alyona. Фото: пресреліз
Ключові моменти alyona alyona презентувала пісню "А хто хейтить"

Українська реп-діва alyona alyona презентувала трек "А хто хейтить". Він став саундтреком до нової української комедії "10 блогерят". 

Деталі розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

alyona alyona презентувала пісню "А хто хейтить"

Реперка alyona alyona створила офіційний саундтрек до комедії "10 блогерят", прем’єра якої відбудеться у кінотеатрах 16 жовтня 2025 року.

У фільмі артистку можна буде не лише почути, а й побачити. Вона зіграла в фільмі разом з Тарасом Цимбалюком, Ольгою Сумькою, Олексієм Вертинським та іншими кінозірками.

"Це пісня-історія про те, як ненависть породжує невпевненість. Про те, що навіть ті, хто поширює хейт, зрештою стикаються з поразкою. Ти завжди повинен підійматися і йти вперед, навіть якщо в якийсь момент всі навколо починають вірити в образи й ненависть. Найголовніше — мати поруч справжніх друзів, які підтримують. Бо коли ви разом — вам нічого не страшно", — зазначає alyona alyona.

Нагадаємо, у столиці стартував Одеський кінофестиваль. Також відкрилась інтерактивна виставка Ukraine Wow.

фільм шоу-бізнес alyona alyona українські зірки пісня
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
