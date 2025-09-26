alyona alyona презентувала новий трек А хто хейтить — відео

Реперка alyona alyona. Фото: пресреліз

Українська реп-діва alyona alyona презентувала трек "А хто хейтить". Він став саундтреком до нової української комедії "10 блогерят".

alyona alyona презентувала пісню "А хто хейтить"

Реперка alyona alyona створила офіційний саундтрек до комедії "10 блогерят", прем’єра якої відбудеться у кінотеатрах 16 жовтня 2025 року.

У фільмі артистку можна буде не лише почути, а й побачити. Вона зіграла в фільмі разом з Тарасом Цимбалюком, Ольгою Сумькою, Олексієм Вертинським та іншими кінозірками.

"Це пісня-історія про те, як ненависть породжує невпевненість. Про те, що навіть ті, хто поширює хейт, зрештою стикаються з поразкою. Ти завжди повинен підійматися і йти вперед, навіть якщо в якийсь момент всі навколо починають вірити в образи й ненависть. Найголовніше — мати поруч справжніх друзів, які підтримують. Бо коли ви разом — вам нічого не страшно", — зазначає alyona alyona.

