В Киеве вновь включат сирены тревоги

Жителей Киева ожидает включение сирены тревоги. В частности, в городе отрабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сирена тревоги

Согласно предоставленным данным, на данный момент решается вопрос о дате проверок готовности системы оповещения.

В свою очередь, в Департаменте муниципальной безопасности КГГА сообщили, что жителей столицы будут заранее предупреждать о проверке готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.

Киевская область

Ранее уже сообщалось, о том, что в Киевской области проверялась система оповещения с включением сирен. В частности, проверка проводилась 18 ноября в Броварах.

Что нужно делать, если услышали звук аварийной сирены

необходимо включить радио, телевизор.

прослушать сообщение, которое поступит после звука сирен.

продумать и выполнить все рекомендации

найти возможность оповестить других людей.

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