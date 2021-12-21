live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

В Киеве вновь включат сирены тревоги

Киев
21 декабря 11:23
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 309
views-icon
Читать на украинском
В столице отрабатывается план проведения проверок готовности системы оповещения с включением сирен
В Киеве вновь включат сирены тревоги

Жителей Киева ожидает включение сирены тревоги. В частности, в городе отрабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Читайте також:
Укрытие, оповещение, тероборона, продукты: готов ли Киев к вторжению вражеских войск

Сирена тревоги

Согласно предоставленным данным, на данный момент решается вопрос о дате проверок готовности системы оповещения.

В свою очередь, в Департаменте муниципальной безопасности КГГА сообщили, что жителей столицы будут заранее предупреждать о проверке готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.

Киевская область

Ранее уже сообщалось, о том, что в Киевской области проверялась система оповещения с включением сирен. В частности, проверка проводилась 18 ноября в Броварах.

Что нужно делать, если услышали звук аварийной сирены

  • необходимо включить радио, телевизор.
  • прослушать сообщение, которое поступит после звука сирен.
  • продумать и выполнить все рекомендации
  • найти возможность оповестить других людей.

Больше о включении системы оповещения

  • В Броварах, что в Киевской области будут включать аварийные сирены. Причина - проверки системы оповещения населения.
  • Укрытие, оповещение, тероборона, продукты: готов ли Киев к вторжению вражеских войск
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 1

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 309
Киев ремонт ЧП авария КГГА связь
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Скандал с новогодней елкой: на киевском ЖД вокзале ночью срочно устанавливают дерево

Скандал с новогодней елкой: на киевском ЖД вокзале ночью срочно устанавливают дерево

23 декабря 23:32

Киев
В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

23 декабря 23:02

Киев
Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

23 декабря 22:29

Киев
Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

23 декабря 22:06

Киев
Главная Киев В Киеве вновь включат сирены тревоги
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен