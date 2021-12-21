В Киеве вновь включат сирены тревоги

Жителей Киева ожидает включение сирены тревоги. В частности, в городе отрабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Согласно предоставленным данным, на данный момент решается вопрос о дате проверок готовности системы оповещения.
В свою очередь, в Департаменте муниципальной безопасности КГГА сообщили, что жителей столицы будут заранее предупреждать о проверке готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.
Ранее уже сообщалось, о том, что в Киевской области проверялась система оповещения с включением сирен. В частности, проверка проводилась 18 ноября в Броварах.