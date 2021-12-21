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Под Киевом произошла трагедия: трактор влетел в кювет

Киев
21 декабря 12:15
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В ДТП погибли водитель трактора и пассажир
Под Киевом произошла трагедия: трактор влетел в кювет

На автодороге Жердова-Гоголев, что в Броварском районе Киевской области трактор влетел в кювет. Погибли водитель трактора и пассажир.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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Подробности ДТП

На автопути Жердова-Гоголев, неподалеку от поворота на село Подлесье 56-летний водитель трактора марки Т-16 не справился с управлением и влетел в кювет. Трактор перевернулся. По итогу, водитель трактора и пассажир погибли на месте от полученных травм.

На месте трагедии работали сотрудники Следственного управления полиции Киевщины и сотрудники Броварского районного управления полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Просьба

Полиция Киевской области призывает водителей быть максимально внимательными и аккуратными на дороге. Также участников движения призывают придерживаться правил дорожного движения.

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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ДТП смерть ЧП авария
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