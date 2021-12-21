Под Киевом произошла трагедия: трактор влетел в кювет

На автодороге Жердова-Гоголев, что в Броварском районе Киевской области трактор влетел в кювет. Погибли водитель трактора и пассажир.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Подробности ДТП

На автопути Жердова-Гоголев, неподалеку от поворота на село Подлесье 56-летний водитель трактора марки Т-16 не справился с управлением и влетел в кювет. Трактор перевернулся. По итогу, водитель трактора и пассажир погибли на месте от полученных травм.

На месте трагедии работали сотрудники Следственного управления полиции Киевщины и сотрудники Броварского районного управления полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Просьба

Полиция Киевской области призывает водителей быть максимально внимательными и аккуратными на дороге. Также участников движения призывают придерживаться правил дорожного движения.

Недавние ДТП