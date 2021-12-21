Из-за непогоды в центре Киева столкнулись два авто: жизнь водителей спасли ремни безопасности. Фото

В ночь на вторник, 21 декабря, в Подольском районе произошло серьезное ДТП с участием двух авто. Из-за непогоды, а именно снегопада и гололеда, они столкнулись на Набережном шоссе.

Об этом сообщает "Надзвичайне.LIVE".

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Обе легковые машины двигались в направлении Подола, когда одно из транспортных средств бросило в бордюр, а затем в автомобиль, который двигался по соседней полосе. От удара автомобили получили значительные повреждения, а также их разбросало по дороге.

В салоне обоих кроме водителя были и пассажиры, легкие ушибы получил только один человек. Медики, которые оказывали помощь, предложили ему пройти детальное обследование в больнице, но пострадавший от госпитализации отказался.

По словам одного из водителей скорость движения авто была примерно 70 км/ч, жизни людей спасли ремни безопасности.

Все обстоятельства аварии выяснят правоохранительные органы.

Алексей Павловский расскажет подробнее на телеканале Live с понедельника по пятницу в 18.15 в программе "Надзвичайне.LIVE".

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