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Киевлянам повысят тарифы на воду: сколько придется платить

Киев
22 декабря 16:21
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Цена составит 30,84 гривны за кубометр
Киевлянам повысят тарифы на воду: сколько придется платить

В Киеве повысят тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для 45 водоканалов Украины, в том числе для столицы. Данное решение было принято Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает частное акционерное общество “Киевводоканал”.

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Тарифы

НКРЭКУ постановил, что рост тарифов составит пять гривен. В целом цена на услуги будет 30,38 гривны за кубометр. В указанную сумму входит услуги централизованного водоснабжения - 16,164 гривны за кубометр и услуга централизованного водоотвода - 14,22 гривны за кубометр.

Тарифы на воду

С чем связано повышение тарифов

Тарифы на воду повысят в связи:

  • с увеличением затрат на электроэнергию.
  • с увеличением расходов на теплоэнергию.
  • с увеличением расходов на природный газ.
  • с увеличением расходов на налоги и сборы.

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Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
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тарифы Киев деньги водоснабжение вода
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