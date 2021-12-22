Киевлянам повысят тарифы на воду: сколько придется платить

В Киеве повысят тарифы на услуги водоснабжения и водоотвода для 45 водоканалов Украины, в том числе для столицы. Данное решение было принято Национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает частное акционерное общество “Киевводоканал”.

Читайте также: В Киеве десятки улиц остались без воды: список адресов

Тарифы

НКРЭКУ постановил, что рост тарифов составит пять гривен. В целом цена на услуги будет 30,38 гривны за кубометр. В указанную сумму входит услуги централизованного водоснабжения - 16,164 гривны за кубометр и услуга централизованного водоотвода - 14,22 гривны за кубометр.

С чем связано повышение тарифов

Тарифы на воду повысят в связи:

с увеличением затрат на электроэнергию.

с увеличением расходов на теплоэнергию.

с увеличением расходов на природный газ.

с увеличением расходов на налоги и сборы.

Больше про коммунальные услуги