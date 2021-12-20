Новогодние сюрпризы от коммунальщиков: в киевских квитанциях появились новые платежи

В платежках киевлян появились новогодние "сюрпризы". Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" теперь берет абонентскую плату за поставку горячей воды и отопления. Суммы небольшие, но они могут расти. А тариф, который должен был стать меньше, не изменился.

За что поставщики берут дополнительную плату и будет ли пересмотрен тариф, - читайте в материале Новини.LIVE .

За что платим

В платежках киевлян опять новинки. В квитанциях за ноябрь появилось две новых строчки – плата за абонентское обслуживание по поставке горячей воды и тепловой энергии: соответственно 33,7 грн и 30,95 грн. Еще одна строчка – плата за абонентское обслуживание по водоснабжению и водоотводу – появилась в августе, 23,5 грн. То есть, в общем, придется дополнительно платить около 100 гривен.

Тарифы на данные услуги от КП "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканала", как можно судить из той же платежки, остался прежним: 97,89грн – за куб горячей воды, 1654,41 грн – за гигокалорию тепла, 25,38 грн – стоимость 1 кубометра холодной воды.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил Новини.LIVE , что абонентская плата введена в соответствии с Законом Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". И теперь расходы, связанные с обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии, будут включаться в плату за абонентское обслуживание соответствующего исполнителя коммунальной услуги.

"Абонентскую плату вам будут выставлять за поставку тепла, горячей воды, услуг водоканалов и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). В абонентскую плату входит зарплата тех, кто работает в абонентском отделе, замена общедомовых счетчиков, оформление договоров, выписка счетов. Поставщики услуг говорят, что им не хватает денег на зарплаты сотрудникам", - рассказывает нам Олег Попенко.

По его словам, абонентская плата привязана к прожиточному минимуму и будет регулярно повышаться, и платить ее придется, независимо от сезона.

"С декабря 2020 года прожиточный минимум составляет 2189 гривен. Дополнительно платежка выйдет дороже на 111,7 грн без банковской комиссии (абонплата за горячую, холодную воду, отопление и вывоз ТБО) с одной квартиры. Если брать в сумме, то дополнительно украинцы заплатят ежемесячно на 2,01 млрд гривен больше за коммунальные услуги. В год, выходит 24,127 млрд гривен. И это только абонентская плата", - говорит Попенко.

Согласно закону, тариф на услугу при этом должен быть снижен на сумму абонентской платы, но этого не произошло.

Куда пойдут деньги

Как нам сказали в пресс-службе "Киевтеплоэнерго", абонплата за тепло и горячую воду включает в себя расходы по обслуживанию домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг. Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры — 30,95 грн. за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 грн. за услугу по поставке горячей воды.

"Раньше абонплата была включена в тариф, а теперь ее из тарифа извлекли, записав отдельной строкой. Для домов, оборудованных приборами учета, в платежках клиентов будут отображаться такие составляющие потребления тепловой энергии, как функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Их будут выделять из общего объема теплоэнергии, потребленной домом, в соответствии с методикой распределения между потребителями", - говорят Новини.LIVE в "Киевтеплоэнерго".

Директор СП "Энергосбыт" Константин Лопатин добавляет: размер абонплаты неизмененный, не зависит от площади отдельного помещения.

Почему абонплату не вычленили из тарифа, нам так и не сказали.

Как считает Олег Попенко, "Киевтеплоэнерго" просто таким образом повысило тариф.

"Когда счета за отопление и горячую воду составляют несколько тысяч, в отличие от "Киевводоканала" с его счетами в пару сотен, то и абонплата – деньги. "Киевтеплоэнерго" просто повысило себе тариф", - считает Попенко.

Тариф на холодную воду повысится

"Киевводоканал" ввел плату за абонентское обслуживание еще в августе, но тариф на услуги никак не изменился.

"Тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод измениться может, но это не связано с абонплатой. За это время выросла стоимость электроэнергии, которая в структуре тарифов водоканалов Украины занимает 40 %, отопления, телефонной связи. Выросла минимальная зарплата. Формально абонплата выведена из структуры тарифа, но из-за роста всех его составляющих потребители не заметили разницы", - говорит Новини.LIVE консультант по экономическим вопросам Ассоциации водоканалов Украины Елена Колесник.

По ее словам, закон об изменениях в сфере предоставления ЖКУ разделяет оплату на коммунальную услугу на две части – непосредственно за услугу и затраты на сбыт, то есть на продажу и реализацию.

"Плата за абонентское обслуживание - это зарплата сотрудников, которые ходят к абонентам снять показания счетчиков, принимают граждан в центрах обслуживания, говорят с ними по телефону", - объясняет нам Елена Колесник.

По ее словам, раньше жильцы платили взнос за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды, которые, кстати, уже есть в 90 % киевских домов. Теперь это включено вплату за абонентское обслуживание.

Ремонтов не будет?

Правда, как говорит Олег Попенко, несмотря на большие отчисления на поставщиков услуг, а это 24 млрд грн, рассчитывать на улучшение качества услуг не приходится.

"Хочется увидеть, как наши монополисты начнут капитальные ремонты по всей Украине на эти деньги. И очень интересно, как НКРЭКУ проконтролирует, чтобы эти деньги пошли по назначению, а не коррупционные схемы", - говорит эксперт.

Тем временем киевляне бурно реагируют на появление абонплаты в платежках.

"Скоро абонплату за вход в парадное брать начнут", - пишет в соцсетях киевлянка Марина Пархоменко.

А пользователь Сергей Купчин отмечает: "Все внутридомовые коммуникации обслуживаются за счет жильцов, и поставщик к ним не имеет никакого отношения, на каком основании еще берут и абсурдплату".

Ему вторит Тимофей Васин: "Скоро на всех плакатах Большой стройки будут писать:"отремонтировано/построено за деньги налогоплательщиков".