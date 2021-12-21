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Такси за сотни гривен и пробки на дорогах: как Киев пережил первый мощный снегопад декабря. Фоторепортаж

Киев
21 декабря 15:30
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Мороз и солнце - день чудесный! Но не для тех, кто спешит на работу или по делам
Такси за сотни гривен и пробки на дорогах: как Киев пережил первый мощный снегопад декабря. Фоторепортаж

Вечером 20 декабря в Киеве наконец-то пошел сильный снегопад. Он стал причиной множества пробок на дорогах, и коммунальщики вышли на борьбу со стихией, но! Чистить успевали не все и не везде, а из-за сильных осадков и гололеда в городе произошло много ДТП. И неудивительно - температура за сутки упала с +1 градуса до 7 мороза. Вот так в столицу пришла настоящая зима.

Новини.LIVE предлагает посмотреть на заснеженную столицу, а также рассказывает, как классическая зимняя погода остановила столицу. 

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Утром 21 декабря на улицах Киева также образовались многочисленные пробки из-за снега.  В городе установился устойчивый снежный покров около шести сантиметров, а тротуары сковала гололедица. 

На картах Google Maps было видно, что проезд затруднен по всей столице. 

пробки

Вплоть до 10 утра серьезные проблемы с движением наблюдались на большинстве основных транспортных артерий города и всех столичных мостах. В связи с этим наиболее популярные сервисы такси города существенно подняли свои тарифы.

такси
© Скриншот такси
такси
© Скриншот такси
такси
© Скриншот такси
такси
© Скриншот такси
такси
© Скриншот такси

С ночи до утра коммунальщики чистили улицы от снега, обрабатывали противогололедными средствами, к работе привлекли 317 единиц техники.

Из-за ненастья в городе произошло много ДТП. Сходили с рельсов трамваи, а легковушки сталкивались на заснеженных трассах. Благо, обошлось без жертв и серьезных травм. 

По данным синоптиков из Укргидрометцентра, 21 декабря ожидаются отрицательные температуры во всей стране — от -11 на Севере, до -1 на Юге в дневное время. В ближайшие дни теплее не станет.

В Киеве во вторник продолжил идти снег, который накануне частично парализовал работу транспорта, но глубина покрова будет незначительной. Уже со среды, 22 декабря, установится солнечная и морозная погода. 

прогноз

К полудню 21 декабря погода порадовала киевлян куда больше: работники коммунальных служб при помощи спецтехники как раз расчистили большую часть дорог и тротуаров, а там вышло солнце и позволило корреспонденту Новини.LIVE запечатлеть засыпанную долгожданным снегом столицу.

Обстановка на левом берегу (Русановка, Березняки) спокойная: дороги и тротуары расчищены, по состоянию на 11 утра движение по проспекту Соборности не затруднено. 

погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода

На мосту Патона пробок после полудня тоже не было, но на съезде автомобили уже серьезно кучковались. Движение было усложнено и ближе к станции метро Дружбы Народов. Тротуары в основном расчищены, но риск поскользнуться остается, так что будьте осторожны.

погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода

Кстати, по предварительным прогнозам, уже в начале следующей недели город накроют куда более мощные снегопады. Может, и на Новый год нас ожидает настоящая сказка со всеми атрибутами зимы? 

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Автор публикации
Владислав Григорьев
27 лет, музыкальный энтузиаст, понаехал с юга Украины и копается в столичной изнанке.
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погода Киев непогода снег пробки фото
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