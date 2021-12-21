Такси за сотни гривен и пробки на дорогах: как Киев пережил первый мощный снегопад декабря. Фоторепортаж

Вечером 20 декабря в Киеве наконец-то пошел сильный снегопад. Он стал причиной множества пробок на дорогах, и коммунальщики вышли на борьбу со стихией, но! Чистить успевали не все и не везде, а из-за сильных осадков и гололеда в городе произошло много ДТП. И неудивительно - температура за сутки упала с +1 градуса до 7 мороза. Вот так в столицу пришла настоящая зима.

Новини.LIVE предлагает посмотреть на заснеженную столицу, а также рассказывает, как классическая зимняя погода остановила столицу.

Утром 21 декабря на улицах Киева также образовались многочисленные пробки из-за снега. В городе установился устойчивый снежный покров около шести сантиметров, а тротуары сковала гололедица.

На картах Google Maps было видно, что проезд затруднен по всей столице.

Вплоть до 10 утра серьезные проблемы с движением наблюдались на большинстве основных транспортных артерий города и всех столичных мостах. В связи с этим наиболее популярные сервисы такси города существенно подняли свои тарифы.

С ночи до утра коммунальщики чистили улицы от снега, обрабатывали противогололедными средствами, к работе привлекли 317 единиц техники.

Из-за ненастья в городе произошло много ДТП. Сходили с рельсов трамваи, а легковушки сталкивались на заснеженных трассах. Благо, обошлось без жертв и серьезных травм.

По данным синоптиков из Укргидрометцентра, 21 декабря ожидаются отрицательные температуры во всей стране — от -11 на Севере, до -1 на Юге в дневное время. В ближайшие дни теплее не станет.

В Киеве во вторник продолжил идти снег, который накануне частично парализовал работу транспорта, но глубина покрова будет незначительной. Уже со среды, 22 декабря, установится солнечная и морозная погода.

К полудню 21 декабря погода порадовала киевлян куда больше: работники коммунальных служб при помощи спецтехники как раз расчистили большую часть дорог и тротуаров, а там вышло солнце и позволило корреспонденту Новини.LIVE запечатлеть засыпанную долгожданным снегом столицу.

Обстановка на левом берегу (Русановка, Березняки) спокойная: дороги и тротуары расчищены, по состоянию на 11 утра движение по проспекту Соборности не затруднено.

На мосту Патона пробок после полудня тоже не было, но на съезде автомобили уже серьезно кучковались. Движение было усложнено и ближе к станции метро Дружбы Народов. Тротуары в основном расчищены, но риск поскользнуться остается, так что будьте осторожны.

Кстати, по предварительным прогнозам, уже в начале следующей недели город накроют куда более мощные снегопады. Может, и на Новый год нас ожидает настоящая сказка со всеми атрибутами зимы?