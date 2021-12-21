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У Києві зміцніють морози: прогноз погоди на 21 грудня. Карта

Київ
21 грудня 09:35
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Пройде невеликий сніг
У Києві зміцніють морози: прогноз погоди на 21 грудня. Карта

До Києва прийшла справжня зима з морозами та снігом. І протягом доби похолодання ще більше посилиться. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

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Укргідрометцентр 

Так, у вівторок, 21 грудня, температура повітря складе від 7 до 9 градусів морозу з тенденцією до зниження. Вже до вечора повітря охолоне до -11 градусів, при цьому на дорогах буде дуже слизько. 

Місцями буде сипати невеликий сніг. У місті переважатиме вітер північно-західного напрямку з поривами до 12 м/c.

Карта

Sinoptik

За даними погодного ресурсу Sinoptik,  сніг у Києві припиниться вже в другій половині дня, а температура повітря знизиться до 9 градусів морозу. При цьому, через вітер буде здаватися, що на вулиці -14 градусів. 

Киев

Попередньо, вже з п'ятниці, 24 грудня до столиці прийде відлига. 

Зазначимо, що в КМДА, вже відзвітували, що прибрали від снігу і льоду майже всі вулиці та дороги, втім, люди скаржаться, що є місця, де неможливо проїхати. Через ускладнення погодних умов у місті сталося чимало ДТП, а таксисти в кілька разів підвищили ціни на проїзд. 

Більше інформації про негоду в Києві

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Автор публікації
Василь Михальчук
У міській журналістиці з 2019 року. Працював кореспондентом відділу "Київ" у газеті "Сегодня", оглядачем столичного життя на бізнес-порталі Delo, а також керівником розділу "Кияни" на сайті Obozrevatel. Акцентую увагу на невиконаних обіцянках посадовців, та нагадую у своїх текстах, те, про що всі забувають.
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погода Київ сніг грудень морози
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