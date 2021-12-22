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В зимнюю морозную ночь в Харькове в "скорой" родилось двое детей

Харьков
22 декабря 15:48
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Роды принимали акушеры скорой помощи
В зимнюю морозную ночь в Харькове в "скорой" родилось двое детей

В Харькове ночью 22 декабря в холодную зимнюю ночь в каретах скорой медицинской помощи родилось двое детей. Роды принимали медики. 

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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В Харькове родилось двое детей

В ночь на 22 декабря 2021 года в Харькове в машинах скорой помощи родились сразу два малыша. Мальчик и девочка родились в присутствии и при непосредственной акушерской помощи, которую оказали бригады скорой помощи.

"Желаем новорожденным харьковчанам и их семьям крепкого здоровья", – написали в центре. 

Также в центре поблагодарили медиков за их профессиональность. 

Больше о рождаемости на Харьковщине

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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