В зимнюю морозную ночь в Харькове в "скорой" родилось двое детей

В Харькове ночью 22 декабря в холодную зимнюю ночь в каретах скорой медицинской помощи родилось двое детей. Роды принимали медики.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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В Харькове родилось двое детей

В ночь на 22 декабря 2021 года в Харькове в машинах скорой помощи родились сразу два малыша. Мальчик и девочка родились в присутствии и при непосредственной акушерской помощи, которую оказали бригады скорой помощи.

"Желаем новорожденным харьковчанам и их семьям крепкого здоровья", – написали в центре.

Также в центре поблагодарили медиков за их профессиональность.

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