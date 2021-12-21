В Харьковской области умирает втрое больше людей, чем рождается

В течение последних десяти месяцев в Харьковской области количество новорожденных снизилось по сравнению с таким же периодом в 2020 году на 978 детей.

Об этом сообщили в ГУ статистики в Харьковской области.

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Смертность в Харькове выше, чем рождаемость

Число умерших значительно превышает число новорожденных в Харьковской области.

По состоянию на 1 ноября на Харьковщине насчитывалось 2 607 853 жителя. За январь-октябрь 2021 года численность населения сократилась на 25 981 человека.

А количество новорожденных в течение 10 последних месяцев по сравнению с таким же периодом в 2020 году снизилось на 978 человек и составляет 12 996 детей. Число умерших же за указанный период возросло на 7 945 человек и составляет 43 071 человек.

В регионе на 100 умерших насчитывается только 30 рожденных.

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