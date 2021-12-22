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"Минирование" метро в Харькове: для пассажиров закрыли вестибюль. Подробности

Харьков
22 декабря 12:51
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Помещение проверяют полицейские
"Минирование" метро в Харькове: для пассажиров закрыли вестибюль. Подробности

В Харькове временно закрыли для пассажиров вестибюль в метро. Речь идет о вестибюле №1 на станции "Проспект Гагарина".

Об этом сообщили в КП "Харьковский метрополитен".

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В Харькове на станции метро закрыли вестибюль

В коммунальном предприятии "Харьковский метрополитен" сообщили, что вестибюль №1 на станции метро "Проспект Гагарина" закрыли для пассажиров временно.

"Уважаемые пассажиры! Вестибюль №1 на станции метро "Проспект Гагарина" временно закрыт для обслуживания пассажиров", – говорится в сообщении на странице метрополитена.

В метрополитене рассказали, что вестибюль на станции метро "Проспект Гагарина" закрыли из-за подозрительного предмета. Говорят, что неизвестный мужчина оставил странную вещь, которая вызвала подозрения. Поэтому правоохранители должны обследовать помещение и проверить предмет.

"В 11:43 перекрыли вестибюль на вход и выход из-за того, что неизвестный оставил подозрительный предмет, сейчас его будут проверять взрывотехники. Когда проверят – дадим дополнительную информацию. Движение поездов не останавливалось, выход осуществляется на противоположный вестибюль", – сообщил представитель метрополитена Алексей Битнер корреспонденту Новини.LIVE Kharkiv.

В ГСЧС отметили, что сейчас на месте дежурят специалисты.

"В 11:50 передали сообщение, одно отделение выехало на станцию метро "Проспект Гагарина". Сейчас дежурят", – сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко корреспонденту Новини.LIVE Kharkiv.

Сообщение об опасных предметах в Харькове

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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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Харьков метро
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