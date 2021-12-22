Салон, набитий тротилом: на майдані у Харкові шукали небезпечну автівку

У Харкові поліція отримала анонімне повідомлення про небезпеку на Привокзальному майдані. Правоохоронців попередили, що о 12 годині там має вибухнути автівка, набита тротилом.

Про це йдеться у щоденному зведенні про оперативну обстановку у Харківській області.

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У Харкові шукали небезпечний автомобіль

Вранці до поліції надійшов анонімний лист, у якому було попередження про небезпеку. Анонім повідомив, що на Привокзальному майдані, у Холодногірському районі, припаркований автомобіль. У транспортному засобі начебто знаходилось 50 кілограмів вибухонебезпечної речовини – тротилу. Також поліцейських попередили, що автомобіль має вибухнути о 12:00.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, представники екстрених служб. Територію майдану обстежили. На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили. Окрім того, перевірили інформацію про ймовірну вибухівку у будівлі суду. Жодних небезпечних знахідок не знайшли.

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