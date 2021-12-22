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Салон, набитий тротилом: на майдані у Харкові шукали небезпечну автівку

Харків
22 грудня 11:54
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Повідомлення про небезпеку надіслав поліції анонім
Салон, набитий тротилом: на майдані у Харкові шукали небезпечну автівку

У Харкові поліція отримала анонімне повідомлення про небезпеку на Привокзальному майдані. Правоохоронців попередили, що о 12 годині там має вибухнути автівка, набита тротилом.

Про це йдеться у щоденному зведенні про оперативну обстановку у Харківській області. 

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У Харкові шукали небезпечний автомобіль

Вранці до поліції надійшов анонімний лист, у якому було попередження про небезпеку. Анонім повідомив, що на Привокзальному майдані, у Холодногірському районі, припаркований автомобіль. У транспортному засобі начебто знаходилось 50 кілограмів вибухонебезпечної речовини – тротилу. Також поліцейських попередили, що автомобіль має вибухнути о 12:00.

За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, представники екстрених служб. Територію майдану обстежили. На щастя, жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявили. Окрім того, перевірили інформацію про ймовірну вибухівку у будівлі суду. Жодних небезпечних знахідок не знайшли.

"Мінування" закладів у Харкові

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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Харків вибух авто
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